Tofaş Fenerbahçe play off 3. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tofaş- Fenerbahçe maçı için geri sayım devam ediyor. Tofaş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play off 3. mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Peki, Tofaş Fenerbahçe play off 3. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşleşmelerinin maç programı geçtiğimiz günlerde belli oldu. Takvime göre, yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ, bugün Fenerbahçe Beko’yu konuk olarak ağırlayacak. Tofaş son 15 maçında 7 mağlubiyet 8 galibiyet; sarı lacivertli ekip ise son 15 maçında 5 mağlubiyet 10 galibiyet istatistiğine sahip. Peki, Tofaş Fenerbahçe play off 3. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MAÇ BİLGİLERİ
Tofaş Fenerbahçe play off 3. maçı 6 Haziran 2019 Perşembe günü saat 19:00’da oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.
Serinin uzaması durumunda ise finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 8 Haziran Cumartesi ve son karşılaşma 11 Haziran Salı günü oynanacak.
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