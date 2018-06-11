Fenerbahçe, TOFAŞ'ı 95-77 yenerek durumu 3-1'e getirdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı 95-77 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı 95-77 yendi. Sarı-lacivertli ekip final serisinde durumu 3-1'e getirdi.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Sloukas ve Nunnally'nin 3 sayılık isabetleriyle skor üreten Fenerbahçe Doğuş, 5. dakikayı 12-8 üstün geçti. TOFAŞ'a nazaran 24 saniyelik hücum sürelerini daha sabırlı kullanan sarı-lacivertliler, Ali Muhammed ve Melli'nin skora katkısıyla ilk çeyreği 22-17 önde bitirdi.
Dördüncü periyodun başında Wanamaker ile üst üste sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 8-0'lık seri yakalayarak, farkı 19 sayıya çıkardı: 79-60. Kalan dakikalarda iyi oyunu sürdüren Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmadan 95-77 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Doğuş'ta 25 sayı üreten Datome maçın en skorer ismi olurken, TOFAŞ'ta Henry 21 sayıyla oynadı. İki takım arasındaki serinin beşinci maçı ise 13 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Doğuş, bu karşılaşmayı da kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.
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