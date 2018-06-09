Tofaş Fenerbahçe Basketbol Ligi Final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Basketbolda final heyecanı sürüyor. TOFAŞ ile Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında bu akşam Bursa'da karşılaşacak. Spor severler Tofaş Fenerbahçe Doğuş karşılaşmasının hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağını merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı.. İşte Tofaş Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal ve maç saati
Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Doğuş, çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde de Banvit'i geçerek adını finale yazdırmıştı. Sezonu sarı-lacivertlilerin ardından ikinci sırada tamamlayan TOFAŞ ise Eskişehir Basket ve Anadolu Efes'i eleyerek finale gelmişti. Toplam 4 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk iki maçında Fenerbahçe Doğuş evinde rakibini 103-63 ve 86-78'lik skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı.
Tofaş Fenerbahçe Basketbol Ligi Final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
TOFAŞ ile Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında bu akşam Bursa'da karşı karşıya gelecek. TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
17 maçtır kaybetmiyor
Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Doğuş, çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde de Banvit’i geçerek adını finale yazdırmıştı. Sezonu Sarı-Lacivertliler’in ardından ikinci sırada tamamlayan TOFAŞ ise Eskişehir Basket ve Anadolu Efes’i eleyerek finale gelmişti. Öte yandan Anadolu Efes’in 20 yıllık ‘18 maçlık Play-Off galibiyet serisine’ kırmak isteyen Fenerbahçe de bu yolda ilerliyor. Kanarya Play- Off’larda son 17 maçını kazandı.
Fenerbahçe Doğuş, final serisinin ilk maçında rakibini 103-63 yendi ve seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Doğuş’ta Marko Guduric ve Jason Thompson altı yabancı sınırlaması nedeniyle kadroya giremeyen oyuncular oldu. Tofaş’ta ise Tony Crocker ikinci çeyrekte (bir teknik faul ve bir sportmenlik dışı faul nedeniyle) oyun dışında kaldı. Üçüncü çeyrekte de Raymar Morgan, maçın hakem üçlüsü tarafından diskalifiye edildi. Fenerbahçe'de 12 oyuncu da süre alırken, altı oyuncu çift haneli sayılarda skor üretti. Brad Wanamaker 17, James Nunnally 14 sayı buldu. Obradovic’in öğrencileri rakibine ribaundlarda 33-26, asistlerde ise 24-16 üstünlük sağladı. Ekibimizde en çok süre alan isim 26 dakikayla Ahmet Düverioğlu’ydu ve Ahmet mücadeleyi 10 sayı, 8 ribaund ile bitirdi.
Final serisinde ikinci karşılaşmanın kazananı da Fenerbahçe Doğuş oldu ve durum 2-0’a geldi. Karşılaşmaya kötü giren ve 2-10 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, daha sonra üstünlüğü ele aldı ve karşılaşmanın sonuna kadar avantajını korudu. Brad Wanamaker 18 sayı, 4 ribaund, 3 asist ile maçın en değerli isimlerinden biri oldu. James Nunnally 16 sayı, 4 ribaund, 3 asist; Jan Vesely ise 15 sayı ve 5 ribaund ile oynadı. Tofaş cephesinde Sammy Mejia, Tony Crocker ve Raymar Morgan 16’şar sayı üretti. Bursa ekibi, ribaundlarda 28-24 üstünlük sağladı. Fenerbahçemiz, rakibini 19 top kaybına zorladı.
Final serisi ilk iki maçında Tofaş’ı mağlup eden Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki galibiyet serisini 59 maça çıkardı. Obradovic’in öğrencileri, bu sezon iç sahada oynadığı 20 lig maçını da kazandı. Fenerbahçe, ligde son iç saha yenilgisini 2015-2016 sezonunda Torku Konyaspor’a karşı (26 Ekim 2015 tarihinde) 73-74 ile almıştı. Fenerbahçe, Play-off turunda oynadığı son 17 maçı da galip noktalamayı başardı.
Fenerbahçe Doğuş’ta Luigi Datome’nin BSL’de 1000 sayı barajını aşmasına 14 sayı kaldı. Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu’nun da 2500 sayı barajına erişmesine 2 sayı var.
Play-off Final Serisi Maç Programı
Dört maç kazanan takımın 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak noktalayacağı ve Fenerbahçe Doğuş’un 2-0 önde olduğu serinin programı şu şekilde:
3. Maç: 9 Haziran Cumartesi 19:00 – Tofaş - Fenerbahçe Doğuş (Tofaş Spor Salonu)
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4. Maç: 11 Haziran Pazartesi 21:00 – Tofaş - Fenerbahçe Doğuş (Tofaş Spor Salonu)
(Gerekmesi durumunda) 5. Maç: 13 Haziran Çarşamba 21:00 – Fenerbahçe Doğuş – Tofaş (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
(Gerekmesi durumunda) 6. Maç: 15 Haziran Cuma 21:00 – Tofaş - Fenerbahçe Doğuş (Tofaş Spor Salonu
(Gerekmesi durumunda) 7. Maç: 17 Haziran Pazar 19:00 – Fenerbahçe Doğuş – Tofaş (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
Geçmiş Karşılaşmalar
Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle bugüne dek oynadığı 81 lig maçında 49 galibiyet elde etti.
Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan karşılaşmada gülen taraf 71-88’lik skorla Fenerabhçe olmuştu. Bu mücadelede Luigi Datome 24, Marko Guduric ve Jan Vesely 13’er, Melih Mahmutoğlu ve Brad Wanamaker ise 12’şer sayı üretti. Tofaş cephesinde ise Kenny Kadji 20, Sammy Mejia ise 12 sayı buldu.
İkinci yarıda iki takım kozlarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda paylaştı. Fenerbahçe Doğuş, bu mücadeleyi de 98-78 ile kazandı. Fenerbahçe Doğuş’ta Ahmet Düverioğlu 19 sayı ve 8 ribaund ile yıldızlaştı. Luigi Datome 12, Melih Mahmutoğlu 11, Kostas Sloukas ise 10 sayı üretti. Tofaş cephesinde ise Raymar Morgan 18, Kenny Kadji 16, Sammy Mejia ise 15 sayı buldu.
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