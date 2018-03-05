TOFAŞ evinde kazandı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 84-79 mağlup etti. TOFAŞ, bu sonuçla 16. galibiyetine imza atarken, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise 8. mağlubiyetini aldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Özlem Yalman, Polat Parlak, Mehmet Serdar Ünal
TOFAŞ: Morgan 21, Crocker 13, Mejia 11, Henry 15, Muhsin Yaşar 2, Berkan Durmaz, Barış Ermiş 9, Yiğit Arslan 2, Owens 4, Kadji 7
Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Lopez 24, Can Korkmaz 5, Fall 5, Tufan Önen 5, Boothe 7, Jankovic 14, Doğukan Şanlı 2, Mehmet Özdoğan 5, Harris 10, Ersin Dağlı 2
1. Periyot: 16-16
Devre: 34-45
3. Periyot: 55-56
5 faulle çıkan: 38.59 Harris (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)
Karşılaşmaya Fall ve Lopez'in basketleriyle başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a TOFAŞ, Crocker ve Mejia ile karşılık verse de 4. dakika 10-7 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Rakibinin hücumdaki etkili oyununa sert savunmayla karşılık veren Bursa temsilcisi, dış atışlardan Crocker ve Morgan ile isabetler bularak 6. dakikada 12-10 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrek, 16-16 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci periyoda Henry'nin basketiyle (18-16) başlayan TOFAŞ'a, boyalı alanın dışından Can Korkmaz ve Mehmet Özdoğan'ın isabetli atışlarıyla karşılık veren Sakarya temsilcisi, 12. dakikada tekrar skor üstünlüğünü sağladı: 21-18. Kalan dakikalarda rakibini baskılı oyunuyla top kayıplarına zorlayan konuk ekip, soyunma odasına da farkı çift hanelere çıkararak 45-34 üstün gitti.
Üçüncü periyoda kontrollü oyunla başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Fall ve Boothe'nin basketleriyle 25. dakikayı 53-42 önde kapattı. Taraftarın desteğini arkasına alarak, savunmadaki sertliği arttıran TOFAŞ, Morgan, Mejia ve Barış Ermiş üçlüsünü hücumlarda da iyi kullanınca 11-0'lık seri yakalayarak farkı 1 sayıya indirip, final periyoduna 55-56 geride girdi.
Son periyoda Morgan'ın turnikesiyle başlayan Bursa temsilcisi, uzun süre sonra öne geçti ve skoru 57-56 yaptı. Boothe ve Jankovic'in hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla rakibine karşılık veren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, boyalı alanda Lopez ve Harris'in de skorer oyunuyla 33. dakikada farkı 6 sayıya (66-60) çıkardı. Ardından oyunun kontrolünü ele alan ev sahibi ekip, Barış Ermiş ile Henry'nin basketleriyle 8-0'lık bir seri yakalayarak son 3 dakikaya 73-70 galip durumda girmeyi başardı. Kalan dakikalarda rakibinin öne geçmesine izin vermeyen TOFAŞ, maçtan 84-79 galip ayrıldı.
TOFAŞ'ta 21 sayıyla oynayan Morgan galibiyette önemli rol oynadı. Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da ise 24 sayı üreten Lopez maçın en skorer ismi oldu.
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