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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu yarın başlıyor

Basketbol
AA
05.03.2018 - 21:59, Son Güncelleme:

TOFAŞ evinde kazandı

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 84-79 mağlup etti. TOFAŞ, bu sonuçla 16. galibiyetine imza atarken, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise 8. mağlubiyetini aldı.

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Özlem Yalman, Polat Parlak, Mehmet Serdar Ünal
TOFAŞ: Morgan 21, Crocker 13, Mejia 11, Henry 15, Muhsin Yaşar 2, Berkan Durmaz, Barış Ermiş 9, Yiğit Arslan 2, Owens 4, Kadji 7
Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Lopez 24, Can Korkmaz 5, Fall 5, Tufan Önen 5, Boothe 7, Jankovic 14, Doğukan Şanlı 2, Mehmet Özdoğan 5, Harris 10, Ersin Dağlı 2
1. Periyot: 16-16
Devre: 34-45
3. Periyot: 55-56
5 faulle çıkan: 38.59 Harris (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)

Karşılaşmaya Fall ve Lopez'in basketleriyle başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a TOFAŞ, Crocker ve Mejia ile karşılık verse de 4. dakika 10-7 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Rakibinin hücumdaki etkili oyununa sert savunmayla karşılık veren Bursa temsilcisi, dış atışlardan Crocker ve Morgan ile isabetler bularak 6. dakikada 12-10 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrek, 16-16 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci periyoda Henry'nin basketiyle (18-16) başlayan TOFAŞ'a, boyalı alanın dışından Can Korkmaz ve Mehmet Özdoğan'ın isabetli atışlarıyla karşılık veren Sakarya temsilcisi, 12. dakikada tekrar skor üstünlüğünü sağladı: 21-18. Kalan dakikalarda rakibini baskılı oyunuyla top kayıplarına zorlayan konuk ekip, soyunma odasına da farkı çift hanelere çıkararak 45-34 üstün gitti.

Üçüncü periyoda kontrollü oyunla başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Fall ve Boothe'nin basketleriyle 25. dakikayı 53-42 önde kapattı. Taraftarın desteğini arkasına alarak, savunmadaki sertliği arttıran TOFAŞ, Morgan, Mejia ve Barış Ermiş üçlüsünü hücumlarda da iyi kullanınca 11-0'lık seri yakalayarak farkı 1 sayıya indirip, final periyoduna 55-56 geride girdi.

Son periyoda Morgan'ın turnikesiyle başlayan Bursa temsilcisi, uzun süre sonra öne geçti ve skoru 57-56 yaptı. Boothe ve Jankovic'in hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla rakibine karşılık veren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, boyalı alanda Lopez ve Harris'in de skorer oyunuyla 33. dakikada farkı 6 sayıya (66-60) çıkardı. Ardından oyunun kontrolünü ele alan ev sahibi ekip, Barış Ermiş ile Henry'nin basketleriyle 8-0'lık bir seri yakalayarak son 3 dakikaya 73-70 galip durumda girmeyi başardı. Kalan dakikalarda rakibinin öne geçmesine izin vermeyen TOFAŞ, maçtan 84-79 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 21 sayıyla oynayan Morgan galibiyette önemli rol oynadı. Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da ise 24 sayı üreten Lopez maçın en skorer ismi oldu.

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