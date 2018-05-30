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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
AA
30.05.2018 - 00:03, Son Güncelleme:

TOFAŞ, Anadolu Efes karşısında durumu 2-0 yaptı

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TOFAŞ, Anadolu Efes karşısında durumu 2-0 yaptı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında TOFAŞ, sahasında Anadolu Efes'i 89-82 yenerek, seride 2-0 öne geçti.

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen
TOFAŞ: Morgan 19, Crocker 9, Mejia 11, Henry 22, Owens 8, Berkan Durmaz, Barış Ermiş 5, Yiğit Arslan 6, Kadji 7, Muhsin Yaşar 2
Anadolu Efes: McCollum 13, Birkan Batuk 22, Motum 17, Dunston 15, Simon 8, Doğuş Balbay 2, Stimac, Douglas 5
1. Periyot: 23-25
Devre: 48-43
3. Periyot: 66-58
Beş faulle çıkan: 37.49 Kadji (TOFAŞ)

Üç galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı eşleşmede üçüncü karşılaşma, 31 Mayıs Perşembe günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Henry'nin bireysel performansıyla skor üreten TOFAŞ, 5. dakikayı 15-11 üstün geçti. Motum ve Douglas'ın dış atışlarıyla 7. dakikada skoru eşitleyen Anadolu Efes, Birkan Batuk'un da başarılı turnikeleriyle çeyreği 25-23 önde kapattı.

İkinci periyoda Motum'un serbest atışlardan bulduğu sayılarla başlayan (23-27) lacivert-beyazlılara Kadji'nin üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle karşılık veren TOFAŞ, 10-0'lık seri yakaladı ve öne geçerek 13. dakikada skoru 33-27'ye getirdi. Henry ve Morgan'ı set hücumlarında iyi kullanan Bursa temsilcisi, soyunma odasına 48-43 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan TOFAŞ, ilk yarıda üç sayılık atışlarda yakaladığı yüksek yüzdeyi Yiğit Arslan ve Morgan'la sürdürerek 23. dakikayı 56-51 önde geçti. Doğuş Balbay ve Motum ile rakibinin arayı açmasına izin vermeyen Anadolu Efes, 25. dakikada farkı 1'e (56-55) indirse de Morgan ile üst üste serbest atışlardan sayılar bulan mavi-yeşilli ekip, final periyoduna 66-58 önde girdi.

Son çeyreğin ilk hücumunda Mejia'nın 3 sayılık basketiyle TOFAŞ, farkı çift hanelere (69-58) çıkardı. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrekte savunmasını sertleştiren ve TOFAŞ'ı top kayıplarına zorlayan Anadolu Efes, son dakikaya girilirken farkı 4'e (84-80) indirdi. Henry'nin bitime 26 saniye kala attığı üçlükle rakibini oyundan düşüren TOFAŞ, maçtan 89-82 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta Henry, kaydettiği 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te de Birkan Batuk 22 sayı attı.

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