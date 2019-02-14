TOFAŞ Beşiktaş Sompo Japan maçı saat kaçta hangi kanalda?
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası, dün Ankara'da başladı. Ankara Spor Salonu'nda 13-17 Şubat tarihlerinde yapılacak kupada bugün, TOFAŞ ve Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, saat ve yayıncı kanal bilgisi, basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, TOFAŞ Beşiktaş Sompo Japan maçı saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol takımı, Erkek Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde 14 Şubat Perşembe günü (bugün) TOFAŞ ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele saat 20:30'da başlayacak ve Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte detaylar...
HEYECAN BAŞLADI
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası, Ankara'da star aldı. Ankara Spor Salonu'nda 13-17 Şubat tarihlerinde yapılacak kupada, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko, TOFAŞ ve Türk Telekom takımları mücadele edecek. Erkekler Türkiye Kupası, 17 Şubat Pazar günü yapılacak müsabaka sonunda sahibini bulacak.
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