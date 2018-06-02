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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
02.06.2018 - 22:22, Son Güncelleme:

TOFAŞ Anadolu Efes'i saf dışı bıraktı!

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TOFAŞ Anadolu Efes'i saf dışı bıraktı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında TOFAŞ, deplasmanda Anadolu Efes'i 76-70 yendi ve seride durumu 3-1'e getirerek finale yükseldi.

TOFAŞ'ın finaldeki rakibi, Banvit'i yarı finalin diğer eşleşmesinde 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5. dakikasını Anadolu Efes, 10-8 üstünlükle geçti. Çeyreğin ikinci bölümünde savunma sertliğini artıran TOFAŞ, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-16 önde kapattı.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan Anadolu Efes, peş peşe top kayıpları yapan rakibi karşısında 13. dakikada 22-19 öne geçti. Ardından Mejia, Henry ve Kadji'yle dış atışlarda isabetler bularak yeniden üstünlüğü eline alan TOFAŞ, 18. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 27-36. Konuk ekip, lacivert-beyazlılar önünde soyunma odasına 38-33 üstün girdi.

İkinci yarıya sadece Henry'nin elinden bulduğu 9 sayıyla etkili giren TOFAŞ, 24. dakikada farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 36-47. Birkan Batuk'un üçlüğü ve Crocker'a verilen sportmenlik dışı faulün ardından üst üste basketler üreten Anadolu Efes, 27. dakikada farkı 4 sayıya (50-54) düşürdü. Ekstra paslarla orta ve dış atışlarda isabetler kaydeden konuk ekip, son periyoda 60-55 önde gitti.

Final periyoduna sert savunmayla başlayan Anadolu Efes, Dunston ve McCollum'un sayılarıyla 36. dakikada 64-63 öne geçti. İki ekip, son 1 dakika 45 saniyeye 70-70 beraberlikle girdi. Karşılıklı isabetsiz hücumların sonrasında TOFAŞ, Owens'ın basketiyle son 30 saniyeye 72-70 önde girerken, kalan sürede üstünlüğünü koruyarak maçı da 76-70 kazandı.

Öte yandan, Anadolu Efes forması giyen ABD'li forvet oyuncusu Sonny Weems, karşılaşmanın ilk çeyreğinde sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Baki

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 12, Simon 11, Weems, Motum 8, Dunston 14, Birkan Batuk 6, Brown 4, McCollum 15

TOFAŞ: Henry 21, Mejia 11, Crocker 3, Morgan 22, Kadji 13, Barış Ermiş, Berkan Durmaz 2, Owens 4

1. Periyot: 16-19

Devre: 33-38

3. Periyot: 55-60

Beş faulle çıkan: 37.18 Kadji (TOFAŞ)

TOFAŞ Anadolu Efesi saf dışı bıraktı

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