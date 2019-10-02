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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
02.10.2019 - 23:06, Son Güncelleme:

TOFAŞ: 84 - 71 Limoges

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TOFAŞ: 84 - 71 Limoges

ULEB Avrupa Kupası B Grubu ilk hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Fransa temsilcisi Limoges'u evinde 84-71 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayarak Williams ve Lojeski ile sayılar bulan TOFAŞ, 5. dakikada 10-3'lük skor üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi avantajıyla rakibi üzerinde baskı kuran Bursa temsilcisi, özellikle boyalı alandan etkili olduğu çeyreği 25-15 üstün bitirdi.

İkinci periyoda dengeli bir oyunla başlayan TOFAŞ, Berk Uğurlu ile White'ın da devreye girmesiyle skor üstünlüğünü korudu ve 12. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 30-17. Aradaki farkın rahatlığıyla kalan dakikaları set hücumlarıyla iyi değerlendiren mavi-yeşilliler, soyunma odasına 42-33 önde gitti.

Üçüncü periyota da rakibine üstünlük kurarak başlayan Bursa temsilcisi, Berkan Durmaz ve Lojeski ile dış hücumlardan sayılar bularak 22. dakikada skoru 49-35'e getirdi. Fransız temsilcisi Sanford ve Boutsile ile bulduğu sayılarla farkı 27. dakikada 6 sayıya kadar indirdi: 55-49. Başantrenör Orhun Ene'nin aldığı molanın ardından parkeye sert bir oyun yapısıyla dönen TOFAŞ, 10-0'lık seri yakalayarak skoru 65-49'a getirdi ve çeyrek bu skorla bitti.

Açılan farkla beraber seyirci desteğini de arkasına alan TOFAŞ, rakibinin geri dönüşüne izin vermedi ve maç Bursa temsilcisinin 84-71 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Matej Boltauzer (Slovenya), Sebastien Clivaz (İsviçre)
TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 12, White 19, Phillip 17, Lojeski 15, Williams 13, Berkan Durmaz 3, Berk Uğurlu 3, Muhsin Yaşar 2
Limoges: Ginyard 10, Christon 21, İnvernizzi 6, Diagne, Sanford 11, Mbala, Crusol, Varanauskas, Conklin 9, Lang, Boutsiele 14
1. Periyot: 25-15
Devre: 42-33
3. Periyot: 65-49

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