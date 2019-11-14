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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
14.11.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

TOFAŞ: 82 - Partizan NIS: 72

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TOFAŞ: 82 - Partizan NIS: 72

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında TOFAŞ, sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'i 82-72 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

TOFAŞ: Berk Uğurlu 3, Dj White 5, Mejia 26, Lojeski 15, Williams 12, Berkan Durmaz 1, Barış Ermiş, Batın Tuna, Phillip 14, Muhsin Yaşar 6

Partizan NIS: Zagorac 4, Jaramaz 2, Jankovic 2, Thomas 7, Peiners 1, Paige 9, Gordic 15, Velickovic 5, Bircevic 11, Trifunovic 7, Mosley 9

1. Periyot: 18-10
Devre: 42-31
3. Periyot: 63-54

TOFAŞ bu skorla gruptaki 4. galibiyetine imza atarken, Partizan NIS ise ikinci yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya savunma agresif başlayan TOFAŞ, hücumda Mejia ve Lojeski ikilisinin iyi hücumlarıyla 4. dakikayı 8-5 önde geçti. Rakibini uyguladığı tam saha baskılarla top kayıplarına zorlayan TOFAŞ, Mejia ile skor üretmeye devam edince 10-0'lık seri yakaladı ve 8. dakikada fark çift hanelere çıktı: 16-5. Kalan dakikalarda Gordic ile sayı üreten Partizan farkı azaltsa da ilk periyot Bursa temsilcisinin 18-10 üstünlüğüyle geçildi.

İkinci çeyreğe hücumda pota altını iyi kullanarak başlayan TOFAŞ, Muhsin Yaşar ve Williams'ın sayılarıyla 13. dakikada farkı 13'e (25-12) çıkardı. İlk çeyrekte uyguladığı baskılı oyunu bu çeyrekte de devam ettiren Bursa temsilcisi, kısa oyuncularının set hücumlarıyla skor üretmeye devam ederek ilk yarıyı 42-31 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte Lojeski, Berk Uğurlu ve Mejia'nın etkili oyunuyla 26. dakikaya kadar farkı çift hanelerde tutan TOFAŞ, rakibinin Gordic ve Velickovic'le bulduğu 3 sayılık basketleri engelleyemeyince 28. dakikada fark bir anda 5'e indi: 56-51. Başantrenör Orhun Ene'nin molasının ardından sahaya daha sakin bir görüntüyle çıkan mavi-yeşilliler, Phillip ve White ile sayılar bularak rahatlayıp, final periyoduna 63-54 üstün girdi.

Son çeyreğe kontrollü başlayan TOFAŞ, Mejia'nın asist ve sayılarıyla 34. dakikada farkı 14'e çıkardı: 72-58. Bu dakikadan sonra seyirci desteğini de arkasına alan TOFAŞ, rakibine geri dönüş şansı vermedi ve karşılaşmadan 82-72 galip ayrıldı. 

TOFAŞ: 82 - Partizan NIS: 72

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