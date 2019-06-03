Tofaş 71 - 76 Fenerbahçe Beko

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriTofaş 71 - 76 Fenerbahçe Beko
GeriSpor Tofaş 71 - 76 Fenerbahçe Beko
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
03.06.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Tofaş 71 - 76 Fenerbahçe Beko

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tofaş 71 - 76 Fenerbahçe Beko

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda TOFAŞ'ı 76-71 yenerek seride 3-0 öne geçti ve finale yükseldi. 

Fenerbahçe Beko finalde Anadolu Efes ile karşılaşacak.  Karşılaşmaya Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'ndan bulduğu üst üste üçlüklerle başlayarak 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 15-1 önde geçti. Rakibin bu başlangıcına Mejia'nın dış hücumları ve Elegar'ın da boyalı alandaki etkili performansıyla karşılık veren TOFAŞ, 8-0'lık seriyle 8. dakikada farkı 3'e indirdi: 14-17. Kalan dakikalarda tekrar oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertli ekip, Kalinic ve Sloukas'ın isabetli atışlarıyla farkı tekrar çift hanelere çıkardı ve ilk çeyreği 25-14 üstün bitirdi. 
İkinci periyotta daha kontrollü ve soğukkanlı hücum eden Fenerbahçe Beko, 24 saniyeleri set hücumlarıyla iyi değerlendirerek, 16. dakikada bir kez daha seri yakaladı (8-0) ve farkı 18'e kadar çıkardı: 21-39. TOFAŞ, Yiğit Arslan'ın bireysel çabasıyla oyuna tekrar tutunmaya çalışsa da soyunma odasına Fenerbahçe Beko'nun 42-28 üstünlüğüyle gidildi. 

Üçüncü periyotta oyunda hakim görüntüsünü kaybetmeyen sarı-lacivertliler, Sinan Güler, Sloukas ve Kalinic üçlüsüyle 25. dakikada 48-34 üstünlük yakaladı. Pota altında hem hücumda hem de savunmada Ahmet Düverioğlu'ndan katkı alan Fenerbahçe Beko, 29. dakikada farkı 20 sayının üstüne çıkardığı (40-61) çeyreği 43-61 bitirerek final periyoduna önde girdi. 

Son periyoda yoğun bir seyirci desteğiyle başlayan TOFAŞ, savunmada sertliği arttırarak rakibinin sayı bulmasına engel oldu. Elegar, Muhsin Yaşar ve Weems üçlüsüyle de hücumda skor üreten Bursa temsilcisi, 34. dakikadaki 8-0'lık seriyle farkı 10'a (53-63) indirdi. Oyunda iyice baskıyı arttıran mavi-yeşilliler, Mejia ve Yiğit Arslan'ın da devreye girmesiyle 38. dakikada farkı 1'e kadar düşürdü: 66-67. Maçın sonunda TOFAŞ skor üstünlüğünü eline geçiremeyince Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 76-71 galip ayrıldı. 

Hakemler: Özlem Yalman, Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen 
TOFAŞ: Trice 5, Mejia 14, Elegar 14, Weems 11, Kadji, Berkan Durmaz 6, Barış Ermiş, Yiğit Arslan 14, Muhaymin Mustafa, Muhsin Yaşar 7 
Fenerbahçe Beko: Melli 9, Melih Mahmutoğlu 9, Kalinic 10, Guduric 10, Ali Muhammed 12, Sloukas 9, Sinan Güler 7, Ahmet Düverioğlu 10 
1. Periyot: 14-25 
Devre: 28-42 
3. Periyot: 43-61 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Trabzonspor camiası bayramlaştı
Son dakika! Trabzonspor'dan KAP'a Ünal Karaman açıklaması...
Son dakika... Bu gurur Ozan Kabak'ın! 17 maçla...
Galatasaray'da transfer rotası İngiltere! | Transfer haberleri...