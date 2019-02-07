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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
07.02.2019 - 01:53, Son Güncelleme:

Tobias Harris takasla Sixers'ta

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Tobias Harris takasla Sixers'ta

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, bu sezon 20,9 sayı ve 7,9 ribauntla kariyerinin en yüksek ortalamalarına ulaşan Tobias Harris'i Los Angeles Clippers'tan takas etti.

Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından 76ers, all-star oyuncu Jimmy Butler'ı 2018'in kasım ayında renklerine bağlamasının ardından önemli bir transfer hamlesi daha yaptı. 

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma sonucu Wilson Chandler, Mike Muscala, Landry Shamet'i Clippers'a gönderen 76ers, Tobias Harris, Boban Marjanovic ve Mike Scott'ı aldı. 

Clippers ayrıca 76ers'ın 2020 ilk tur, Miami Heat'in 2021 ilk tur ve Detroit Pistons'ın gelecekteki 2 ikinci tur draft hakkına da sahip oldu. 

76ers, 2011-12 sezonunda adım attığı kariyerinde 15,3 sayı ve 5,9 ribaunt ortalamaları bulunan Harris'i kadrosuna katarak skor gücünü arttırdı. 

26 yaşındaki forvet, bu sezon maç başına ürettiği 20,9 sayı ve 7,9 ribauntla kariyerinin en yüksek ortalamalarıyla oynuyor. 

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