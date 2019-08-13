TJK’nın desteklediği Milli sporcu İlke Özyüksel’den rekor
Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından olan 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemizi Modern Pentatlon dalında temsil etme hedefindeki, TJK’nın desteklediği milli sporcu İlke Özyüksel, olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) gururla desteklediği milli olimpik pentatlet İlke Özyüksel, son olarak 6-11 Ağustos tarihlerinde Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) koordinatörlüğünde Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu (ECMP) ve Büyük Britanya Modern Pentatlon Birliği’nin ortaklaşa düzenlendiği, İngiltere’nin Bath Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nda koşu ve atış kombinasyonunda Büyükler Dünya Rekoru kırdı.
Rekorun ardından İlke Özyüksel, 4 Eylül günü Macaristan’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda Olimpiyat kotası almaya çalışacak.
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