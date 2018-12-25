TJK Kocaeli yarışları iptal oldu
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), 30 Aralık Çarşamba günü koşulacak olan Kocaeli yarışlarının hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Duyuruda, program üzerine oynanmış olan bahis bilet tutarlarının iade edileceği bilgisi yer aldı.
TJK Kocaeli yarışlarının iptalini resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. İşte o açıklama;
"30 Aralık Çarşamba günü yapılması gereken Kocaeli Yarışları, hava muhalefeti nedeniyle Komiserler Kurulu Kararı ile İptal edilmiştir.
25 Aralık Cuma günü Kocaeli yarış programından devretmiş olan 148.128,43 TL tutarındaki 7’li Ganyan miktarı, ilk 7 koşulu Kocaeli Yarış Programına devretmiştir.
Bu nedenle, Program üzerine oynanmış olan tüm müşterek bahis biletlerinin (Diyarbakır 6. koşusu üzerine oynanan Günün Ganyanı oyunu hariç) tutarı iade edilecektir."
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