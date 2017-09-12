TJK Efsaneler Futbol Turnuvası başladı

Teknik direktör ve futbolculardan oluşan At Sahipleri (Cankardeşler) takımı Basın (Taliphan) karşısında uzun süre geride götürdüğü maçı 5 - 4 kazanmayı başardı.
Armağan Turhan, Fuat Buruk, Ergun Kalabak, Yasin Çakmak ve Oğuz Dağlaroğlu gibi önemli futbol adamlarından oluşan takım da TSM Sanatçısı Faruk Tınaz dahil olmak üzere tanınmış isimler yer aldı.
Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, yarış yazarı Atahan Zilcioğlu, Barış Düşmez, Recep Cangır, Mutlu Balyemez, Mustafa Sav, Erdem Mutlu, Kut Kutnak’dan oluşan Basın takımı ise oynadığı oyun ile gelecek maçlar için umut verdi.
BAŞKAN'DAN BAŞLAMA VURUŞU
Başlangıç vuruşunu Kulübümüz Başkanı Yasin Kadri Ekinci'nin yaptığı turnuvanın açılışında, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Talip Öztürk, Kulübümüz Asli Üyeleri, Kulübümüz Genel Müdürü Tuncel Aydın, İstanbul Hipodrom Müdürü Çetin Özdemir ile Kulübümüz çalışanları ve yarış camiasından isimler yer aldı.
Turnuvada Türk atçılık tarihine adını yazdırmış efsane safkanların isimlerinin verildiği 12 takım mücadele ediyor. Turnuvanın çeyrek final maçları 30 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde, yarı final maçları ise 4 Ekim günü gerçekleşecek. Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek final maçı ise 7 Ekim’de gerçekleşecek.