Tite'den Giuliano açıklaması! "Onsuz olmaz..."
Fenerbahçe’nin yıldızı Giuliano'nun yükselen performansı ülkesinde de ses getirdi. Milli Takım Teknik Direktörü Tite onn hakkında flaş sözler sarf etti.
Fenerbahçe'nin son 10 resmi maçında 7 gol ve 1 asistle tam 8 gole katkı yapan Giuliano'nun bu çıkışı ülkesinde de dikkat çekti. Dünya Kupası kadrosuna alacağı 15 garanti isim arasına Giuliano'yu dahil etmeyen Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite de, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sırasında katıldığı bir radyo programında, "Giuliano iki gol attı. Takıma almayı düşünür müsünüz" diye sorulunca "Giuliano şu anda Neymar'la birlikte en formda isim. Kadromun olmazsa olmazı" cevabını verdi. Brezilya A Milli Takımı formasını 14 kez giyen Giuliano gol ve asist yapamazken, yine 14 kez yer aldığı U20 takımı ile 3 gole imza attı. (Sabah)
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