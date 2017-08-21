TİRYAKİ ANCELOTTİ'YE FLAŞ YASAK!

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’te yeni sportif direktör Hasan Salihamidzic, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin kulüp içinde sigara içmesini yasakladı.
Alman ekibinde yeni göreve başlayan Salihamidzic, ilk iş olarak kulüpteki sigara sorununa son vermeyi amaçladı.
Teknik direktör Ancelotti ile görüşen Salihamidzic, tecrübeli hocanın kulüp tesislerinde, antrenman sırasında ve maç günleri Allianz Arena’da sigara içmemesini istedi. Konu hakkında Sky Germany’ye konuşan Salihamidzic, “Ancelotti’den kulüpte sigara içmemesi istedim. O da tabii ki bunu kabul etti. O gerçek bir profesyonel” ifadelerini kullandı. Yasakla ilgili açıklama yapan Ancelotti ise “Bu benim sağlığım için de iyi bir şey ve eşim de bundan çok memnun” şeklinde konuştu.