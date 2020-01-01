Tino Kadewere, Galatasaray'a imza attı iddiası!
Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü katmak için harekete geçen Galatasaray'ın Le Havre forması giyen Tino Kadewere'yi 3.5 milyon avro karşılığında 6 aylığına kiraladığı iddia edildi.
Galatasaray, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre forması giyen 22 yaşındaki santrafor Tino Kadewere ile 6 aylık sözleşme imzaladı.
Stili Didier Drogba'ya benzeyen Tino Kadewere için son 1 aydır nabız yoklayan sarı-kırmızılı kulübün genç golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmayı başardığı öne sürüldü.
Basına sızdığı öne sürülen sözleşmeye göre Galatasaray, Zimbabveli futbolcuyu 3.5 milyon avro karşılığında 6 aylığına kiraladı.
Galatasaray'da Radamel Falcao ile birlikte Tino Kadewere sezonun ikinci yarısında en büyük hücum kozları olacağı belirtildi. (Sabah)
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