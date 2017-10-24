Tınaz,"En büyük isteğimiz Türk sporcuların başarılar kazanması"

TED Spor Kulübünde ana tablo maçlarıyla süren turnuvanın basın toplantısı yapıldı. Toplantıya, TED Başkanı Tınaz'ın yanı sıra Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akgül, P&G Markalar Direktörü Taygun Günay, Turnuva Direktörü Nihat Ulusoy, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) yetkilisi Vesselina Doneva ile milli sporcular Pemra Özgen ve İpek Öz katıldı.

Türkiye'nin en fazla sayıda uluslararası organizasyon düzenleyen kulübü olduklarını belirten Tınaz, TTF ve sponsorlara teşekkür ederek, "En büyük isteğimiz Türk sporcuların başarılar kazanması" dedi.

Düzenlediği turnuvalar ve yetiştirdiği sporcular ile TED Spor Kulübünün Türk tenisine büyük hizmetler verdiğini dile getiren TTF Yönetim Kurulu Üyesi Akgül ise Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nın, ülkenin en uzun soluklu kapalı kort etkinliği olduğunu vurguladı.

Toplam 25 bin dolar ödüllü organizasyon hakkında bilgiler veren Turnuva Direktörü Ulusoy ise "Dünya sıralamasında zirveye çıkan isimlerden Caroline Wozniacki, Angelique Kerber, Simona Halep, Karolina Pliskova, zamanında bu turnuvada mücadele vermişti. Cumhuriyet Kızları, birçok tenisçi için önemli bir basamak teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Milli tenisçi Pemra Özgen de turnuvanı kariyeri ve Türk tenisi için büyük önem taşıdığını söyledi. İkinci tura çıkmayı başaran Pemra, "Türk sporcular olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tenisseverleri TED kortlarına bekliyoruz." diye konuştu.

Kısa süre önce Antalya'da profesyonel kariyerinin ilk tekler şampiyonluğuna ulaşan İpek Öz ise bu turnuvaya ilk kez katıldığını, oynadığı çiftler maçından galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldiğini belirtti. Teklerde elemelerden ana tabloya giren 18 yaşındaki Öz, "Umarım Türk bir sporcu şampiyonluğa ulaşır." ifadesini kullandı.

Turnuvada çiftler finali 27 Ekim Cuma, tekler finali ise 28 Ekim Cumartesi günü oynanacak.