Timsah nefes aldı! Karabük'te 5 gol, 1 kırmızı kart
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Bursaspor deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-1 mağlup edererek 3 maç aradan sonra galip geldi.
Bursaspor'un gollerini 35. dakikada Pablo Batalla, 45. dakikada Sow (penaltı), 60. dakikada Barış Yardımcı ve 90+1'de Stancu (penaltı) kaydetti. Kardemir Karabükspor'un karşılaşmadaki tek golü ise ilk yarının sonlarında Murat Akın'dan geldi.
Karşılaşmanın uzatma bölümünde Kardemir Karabükspor'da Luis Ibanez kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla 3 maç aradan sonra kazanmayı başaran Bursaspor puanını 36'ya çıkararak derin bir nefes aldı. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Karademir Karabükspor ise 12 puanda kaldı.
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