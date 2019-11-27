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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
27.11.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Timsah kafaya kavuşuyor

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Timsah kafaya kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan, ancak müteahhidin tasfiye talebi yüzünden kafa bölümü yarım kalan Büyükşehir Stadyumunda çalışmalara yeniden başlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, 400 bin metrekare proje alanı ve 190 bin metrekarelik inşaat alanıyla Bursa’nın en büyük abide yapılarından biri olan stadyumda, timsah kafasını oluşturan bölümün inşaatı yeniden başladı. Bursa kamuoyunda en fazla tartışılan konulardan birinin de stadyumdaki timsah kafası bölümünün ne zaman tamamlanacağı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeniden başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Fen işleri Dairesi Başkanı Feridun Tarım’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, işin bitiminin 2020 Aralık ayı olarak öngörüldüğünü ancak çalışmaları daha önce tamamlamayı arzuladıklarını söyledi.

Yeniden ihâle edildi

Bursa’nın en önemli değerlerinden bir tanesinin de Bursaspor olduğunu ve maçlardın oynandığı stadyumun da şehre değer katan unsurlardan bir tanesi olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Yaklaşık 2 yıldır icra ettiğim belediye başkanlığı görevimde en fazla muhatap kaldığım sorulardan bir tanesi ‘Bu timsahın kafası ne zaman tamamlanacak?’ oldu. Gerçekten ben bu soruyu iki yıldır duyuyorum. Bildiğiniz gibi biz daha önceki müteahhidimizle sıkıntılar yaşıyorduk. Bu manada müteahhidimiz tasfiye etmek istedi. Temmuz 2019 tarihi itibariyle sözleşmeyi feshettik. Tekrar işi ihâle ettik ve 2 Ekim tarihinde, yaklaşık 50 gün önce çalışmalar başladı. Aralık 2020’ye kadar 450 günlük sürecimiz var. Ama biz inşallah öncesinde bitireceğiz. Yaklaşık maliyetimiz 12 milyon 541 bin TL” dedi.

Bursaspor için kıymetli alanlar

Çalışma kapsamında eksik kalan cephe imalâtları ve kafa kısmının tamamlanacağını, kafa kısmında bulunan kiralanabilir alanların kullanıma hazır hale getirileceğini ifade eden Başkan Aktaş, mekanik ve elektrik imâlatların entegrasyonu ve otomasyon çalışmalarının da yapılacağını vurguladı. Güvenlik ile alakalı kapı, kepenk ve diğer imalatların yanında itfaiyenin talepleri doğrultusunda iyileştirmeler de yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Timsah kafası, projesine uygun şekilde tamamlanacak. Burada birinci katta 896 metrekare, ikinci katta 436 metrekare, üçünce katta 690 metrekare ve çatı katında da 843 metrekare büyüklüğünde bir alanımız olacak. Halatlı cephe yaklaşık 1700 metrekare ve burada da Bursaspor’umuzu temsil eden semboller olacak. Böylece Bursaspor için yeni alanlar da üretilmiş olacak. Bursaspor buraları henüz kiraya veremedi, ama ben inanıyor ve ümit ediyorum ki çalışma bittikten sonra kiraya verme açısından da kıymetli alanlar olacağını ifade etmek istiyorum. Aylardır gecikmiş gibi görünen konuyu başlatmış olmanın heyecanını yaşıyorum. Bursaspor’umuza ve şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Timsah kafaya kavuşuyor

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