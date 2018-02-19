Timsah, golü unuttu!
SÃ¼per Ligâ€™de ilk 14 haftalÄ±k periyotta rakip filelere 27 gol atan ve ligin en golcÃ¼ takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda yer alan Bursaspor, son 8 haftada ise bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nden Ã§ok uzak durumda yer alÄ±yor. Timsah, ligde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± son 8 mÃ¼cadelede yalnÄ±zca 4 kez gol sevinci yaÅŸayabildi.Â
Lige iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapan ve Ã¶zellikle golcÃ¼ kimliÄŸi ile dikkat Ã§eken Bursaspor, son haftalarda ise bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nden bir hayli uzak. YeÅŸil-beyazlÄ±lar, ligin ilk 14 haftalÄ±k diliminde rakip fileleri 27 kez sarsarak ligin en golcÃ¼ takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. Konyasporâ€™u 3-0 maÄŸlup ettiÄŸi mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan son 8 haftada galibiyet yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmeyen Timsah, golÃ¼ de unuttu. YeÅŸil-beyazlÄ±lar, ligde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± son 8 mÃ¼sabakada yalnÄ±zca 4 gol atabildi. Devre arasÄ± gol yollarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m bulmasÄ± iÃ§in alÄ±nan Moussa Sow ise sakatlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle 3 maÃ§tÄ±r forma giyemiyor.
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