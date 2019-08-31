Timo Werner M'Glacbach'ı darmadağın etti
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Borussia Mönchengladbach, sahasında Leipzig'e 3-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, üçüncü hafta mücadelesinde Leipzig'i ağırladı.
Konuk takım, Timo Werner'in 38, 47 ve 90 4. dakikalarda attığı gollerle rakibini 3-1 yendi. Ev sahibi ekibin tek golünü 90. dakikada Breel
Embolo kaydetti.
Ligdeki ilk yenilgisini alan Borussia Mönchengladbach 4 puanda kalırken, Leipzig puanını 9'a çıkardı.
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