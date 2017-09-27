Timo neden ‘Hocam beni al’ dedi

BEŞİKTAŞ maçında kulakları çınlayan ve uğultu duyan Timo Werner (21), doktordan yardım istedi. Takım doktoru Frank Striegler de Werner’in hem uğultuları ve çınlamaları duymaması hem de bundan dolayı olası baş dönmesini önlemek amacıyla kulaklarına tıkaç koymasını önerdi. Malzemecinin verdiği tıkaçları kullanan Werner’in, ilerleyen dakikalarda da çınlamaları ve uğultuları kesilmedi. Maçın 32’nci dakikasında Teknik Direktör Hasenhüttl, sarı kartı bulunan Keita’yı oyundan almak istedi. Oyuncu değişikliği yapılacağını gören Werner, kenar yönetimine dönüp kulaklarını göstererek sıkıntısının devam ettiğini ve oyundan alınmasını istedi. Hasenhüttl de Keita’yı sahada bıraktı, Werner’i de oyundan aldı. Werner’in kan dolaşım bozukluğundan kulaklarının çınladığı ortaya çıktı.

KAN DOLAŞIMI BOZUKLUĞU

Hasenhüttl, “Werner rahatsızlığını bildirdi. Ben de bunun üzerine onu oyundan çıkardım” dedi. Werner’in maç trafiği yoğunluğu nedeniyle kan dolaşımı bozukluğu yaşadığı, bununda kulaklarında çınlamaya yol açtığı belirtiliyor.

Son haftalarda Werner neredeyse dört günden az bir süre içinde bir resmi maça çıktı. Werner altı haftada içinde lig, kupa, Şampiyonlar Ligi ve milli maçlar olmak üzere tam 11 maç oynadı. Kısa sürede bu kadar yoğunlukta maç yapması Werner’i yorduğu tahmin ediliyor.