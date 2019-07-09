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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
09.07.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Tilbe Şenyürek Galatasaray'da

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Tilbe Şenyürek Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe'den milli oyuncu Tilbe Şenyürek'i transfer etti.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Kadın Basketbol takımı, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen milli basketbolcu Tilbe Şenyürek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızı kulübün resmi internet sitesinden transfer hakkında yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Tilbe Şenyürek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 26 Nisan 1995, Adana doğumlu Tilbe Şenyürek , 1,88 m boyunda ve forvet/pivot pozisyonlarında görev yapıyor. Basketbola BOTAŞ Spor Kulübü bünyesinde başlayan Tilbe Şenyürek, 2010/11 sezonunda ilk kez A takım kadrosuna yükseldi. Fiziksel özelliklerinin yanında gelişime açık şut yeteneğiyle dikkatleri çeken oyuncu, BOTAŞ ile son sezonu olan 2016/17'de 25 lig maçına çıktı ve 10.7 sayı, 5.4 ribaund, 1 asist ortalamalarıyla mücadele ederken üç sayı çizgisinin gerisinden %31.2 ile oynadı. 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen oyuncu U16 seviyesinden A Milli Takım seviyesine kadar her yaş grubunda milli takım formasını terletti. 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası, 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 2016 Yaz Olimpiyatları, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 2018 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye formasını giydi. Kariyerinde Galatasaray ile yeni bir sayfa açan oyuncumuza hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz" denildi.

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