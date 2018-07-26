Tibor Pleiss, Efes ile imzaya yakın
Anadolu Efes, daha önce ülkemizde Galatasaray formasıyla izlediğimiz Tibor Pleiss'le anlaşmaya çok yakın.Görüşmeler olumlu gitmeye devam ederse imzaların pazartesiye kadar atılması bekleniyor.
2.18 cm boyunda 1989 doğumlu olan başarılı pivot, 2016-17 sezonunda Galatasaray'da yine Ergin Ataman'la beraber çalışmışlardı.
Geçen sonu Valencia'da geçiren başarılı pivot 24 maçta 18,8 dakika 9,8 sayı 6,2 ribaund ve 0,6 asist ortalamalarını yakaladı. (Basketfaul)
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