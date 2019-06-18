Tiago Lopes Denizlispor'da

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTiago Lopes Denizlispor'da
GeriFutbol Tiago Lopes Denizlispor'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
18.06.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Tiago Lopes Denizlispor'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Süper Lig'in yeni temsilcisi Denizlispor, Kayserispor'dan stoper Cristian Sapunaru'nun ardından sağ bek Tiago Lopes'le de resmi sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlıların uzun süredir peşinde olduğu 30 yaşındaki Portekizli oyuncu için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. İmza törenine Başkan Yardımcıları Engin Şahin, Taner Atilla, Profesyonel Futbol Şubesinden Sorumlu Asbaşkan Ali Fırat ve Sportif Direktör Burak Özsaraç katıldı. Geçen sezon Kayserispor'da forma giyen Lopes, törende kendisini 2 yıllığına yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Altaylı Ulaş Zengine Başakşehir kancası
Altaylı Ulaş Zengin'e Başakşehir kancası

'ÇOK MUTLUYUM'
Denizlispor'a katıldığı için mutlu olduğunu belirten Lopes, "Katkı vermek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Güçlü bir şekilde sezona girmek istiyoruz. Kulübün başarılı transferler yapacağının farkındayım. Sezon sonunda taraftarlarımızı mutlu edip, ligi iyi bir yerde bitirmek için çabalayacağız. Takım arkadaşım Sapunaru da Denizlispor'a geldi Onunla birlikte aynı takımda mücadele edeceğim için mutluyum" dedi.
Törende konuşan Asbaşkan Ali Fırat "Lopes gücümüze güç katacak. Kendisi ligi iyi tanıyan mücadeleci bir futbolcu" derken, Başkan Yardımcısı Engin Şahin de "Lopes, teknik heyetimizin istediği bir futbolcuydu. Kariyerinde şampiyonluk yaşamış bir isim. Lopes, başarılı oyunuyla kulübümüzün koyduğu ilk 5 hedefine çok katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Tiago Lopes Denizlisporda

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi soruştumasında 3 kişiye dava açıldı!
Semih Özsoy: "Dün akşam yaşanan şeyler, insanlık dışı şeylerdi"
Transferde büyük sürpriz! Merih Demiral'ın ardından...
TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı Riva'da başladı