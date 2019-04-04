THY Euroleague'de son hafta heyecanı! İşte tüm ihtimaller...
THY Euroleague'de son hafta öncesi sıralama hesapları başladı. İşte Play-Off öncesi tüm olasılıklar...
Müthiş bir çekişmeye sahne olan 2018-19 Turkish Airlines Euroleague sezonunun son hafta maçları Perşembe ve Cuma günü oynanacak.
İlk 8 takımın play-off'lara kalacağı ligde, sadece 'Anadolu Efes - Barcelona Lass' eşleşmesi kesinleşti. Diğer 3 eşleşme ise son hafta maçlarından sonra belli olacak.
İlk 5 sırada bulunan takımlar, play-off'lara kalmayı garantiledi ve bu takımların sıralamaları da belli oldu ama play-off bileti alacak diğer 3 takım ise henüz belli değil.
Son Periyot'ta yer alan haberine göre; son 3 play-off bileti için 6 takım yarışıyor. Play-off'lara kalacak takımları belirlemek için 64 senaryo mevcut ve puan durumu o kadar karışık ki, sıralama 6'lı averaj hesabından sonra belirlenebilir.
29. hafta maçlarından sonra oluşan puan durumu şu şekilde;
G
M
1. Fenerbahce Beko Istanbul *
24
5
2. CSKA Moscow *
23
6
3. Real Madrid *
22
7
4. Anadolu Efes Istanbul *
19
10
5. FC Barcelona Lassa *
17
12
6. KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz
15
14
7. Panathinaikos OPAP Athens
15
14
8. Zalgiris Kaunas
14
15
9. AX Armani Exchange Olimpia Milan
14
15
10. Maccabi FOX Tel Aviv
14
15
11. Olympiacos Piraeus
14
15
* Play-off'lara kalmayı garantiledi
Euroleague Play-off Eşleşmeleri
Euroleague play-off turunda;
1. ile 8.,
2. ile 7.,
3. ile 6. ve
4. ile 5. takımlar eşleşecek.
Euroleague'deki Tüm Sıralama İhtimalleri
Son haftada oluşabilecek 64 farklı ihtimal var ve bu ihtimallere göre sıralamalar oluşacak ve play-off eşleşmeleri belli olacak. Fenerbahçe Beko’nun rakibi ligi 8. sırada bitiren takım olacak. Tablo, maç günlerine ve maç saatlerine göre hazırlandı; böylece maçlar sırasıyla bittikçe tabloyu daha kolay takip edebilirsiniz.
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