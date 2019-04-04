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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
04.04.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

THY Euroleague'de son hafta heyecanı! İşte tüm ihtimaller...

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THY Euroleague'de son hafta heyecanı! İşte tüm ihtimaller...

THY Euroleague'de son hafta öncesi sıralama hesapları başladı. İşte Play-Off öncesi tüm olasılıklar...

Müthiş bir çekişmeye sahne olan 2018-19 Turkish Airlines Euroleague sezonunun son hafta maçları Perşembe ve Cuma günü oynanacak.

İlk 8 takımın play-off'lara kalacağı ligde, sadece 'Anadolu Efes - Barcelona Lass' eşleşmesi kesinleşti. Diğer 3 eşleşme ise son hafta maçlarından sonra belli olacak.

İlk 5 sırada bulunan takımlar, play-off'lara kalmayı garantiledi ve bu takımların sıralamaları da belli oldu ama play-off bileti alacak diğer 3 takım ise henüz belli değil.

Son Periyot'ta yer alan haberine göre; son 3 play-off bileti için 6 takım yarışıyor. Play-off'lara kalacak takımları belirlemek için 64 senaryo mevcut ve puan durumu o kadar karışık ki, sıralama 6'lı averaj hesabından sonra belirlenebilir.

29. hafta maçlarından sonra oluşan puan durumu şu şekilde;

THY Euroleaguede son hafta heyecanı İşte tüm ihtimaller...

THY Euroleaguede son hafta heyecanı İşte tüm ihtimaller...

 

 

G

M

1. Fenerbahce Beko Istanbul *

24

5

2. CSKA Moscow *

23

6

3. Real Madrid *

22

7

4. Anadolu Efes Istanbul *

19

10

5. FC Barcelona Lassa *

17

12

6. KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz

15

14

7. Panathinaikos OPAP Athens

15

14

8. Zalgiris Kaunas

14

15

9. AX Armani Exchange Olimpia Milan

14

15

10. Maccabi FOX Tel Aviv

14

15

11. Olympiacos Piraeus

14

15

 

 

 

* Play-off'lara kalmayı garantiledi

 

 

Euroleague Play-off Eşleşmeleri


Euroleague play-off turunda;
1. ile 8.,
2. ile 7.,
3. ile 6. ve
4. ile 5. takımlar eşleşecek.

Euroleague'deki Tüm Sıralama İhtimalleri

Son haftada oluşabilecek 64 farklı ihtimal var ve bu ihtimallere göre sıralamalar oluşacak ve play-off eşleşmeleri belli olacak. Fenerbahçe Beko’nun rakibi ligi 8. sırada bitiren takım olacak. Tablo, maç günlerine ve maç saatlerine göre hazırlandı; böylece maçlar sırasıyla bittikçe tabloyu daha kolay takip edebilirsiniz.

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THY Euroleaguede son hafta heyecanı İşte tüm ihtimaller...

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