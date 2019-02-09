THY Euroleague'de 22. haftanın MVP’si Krunoslav Simon
THY Euroleague’in 22. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes’in Hırvat basketbolcusu Krunoslav Simon seçildi.
THY Euroleague’in 22. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.
Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı İspanyol ekibi Gran Canaria’yı 93-74’lük skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan Hırvat basketbolcu Krunoslav Simon, haftanın MVP’si seçildi.
Simon mücadeleyi 25 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile tamamlamıştı. 34 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 34 verimlilik puanı aldı.
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