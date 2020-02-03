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Basketbol
AA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 10:11,Son Güncelleme:/

THY Avrupa Ligi'nin lideri Anadolu Efes, CSKA Moskova deplasmanında

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THY Avrupa Ligi'nin lideri Anadolu Efes, CSKA Moskova deplasmanında

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 23. hafta maçında yarın deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde son 7 maçını kazanan Anadolu Efes, 19 galibiyet ve 3 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde 16 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan CSKA Moskova ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Rus ekibi 81-80 kazanmıştı.

Avrupa'da 681. maç

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 681. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 680 müsabakada 383 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 432 maçın 226'sını kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce CSKA Moskova ile oynadığı 29 müsabakanın 9'unu kazanırken 20'sini kaybetti.

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