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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
AA
09.05.2018 - 14:32, Son Güncelleme:

THY Avrupa Ligi'nin en iyi savunmacısı Hines

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THY Avrupa Ligi'nin en iyi savunmacısı Hines

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi savunmacısı, Dörtlü Final'de boy gösterecek Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın ABD'li pivotu Kyle Hines oldu.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Hines, antrenörlerin katıldığı oylama sonucunda rakiplerini geride bırakarak 2017-2018 sezonunun en iyi savunmacısı seçildi.

Oylamada Panathinaikos Superfoods'tan Yunan Nick Calathes ikinci, Kızılyıldız MTS'den Sırp Branko Lazic üçüncü sırayı aldı.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 29 maçta ortalama 21 dakika 42 saniye sahada kalan Hines, 8,2 sayı, 4,2 ribaunt, 1,2 asist, 1,1 top çalma istatistikleriyle oynadı. Tecrübeli basketbolcu, iki sayılık atışlarda yüzde 61,2, serbest atışlarda yüzde 79,1'lik isabet oranı yakaladı.

Son 3 sezonda ikinci kez en iyi savunmacı ödülünü kazanan Hines'ın dışında Dimitris Diamantidis 6 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011), Bryant Dunston 2 (2014, 2015), Victor Khryapa (2010), Andrei Kirilenko (2012), Stephane Lasme (2013) ve Adam Hanga (2017) ise birer defa bu onura erişmişti.

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