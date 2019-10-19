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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
19.10.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

THY Avrupa Ligi'nde İspanyollara karşı üstün geldik!

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THY Avrupa Ligi'nde İspanyollara karşı üstün geldik!

Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Baskonia'yı 87-80 mağlup ederek ligde bu sezon ilk galibiyetini aldı. Anadolu Efes, deplasmanda Valencia Basket'i 83-78 mağlup ederek ligde beşinciliğe yükseldi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile Barcelona, ilk 3 karşılaşmadan galip ayrılan takımlar olurken, İspanya temsilcisi averajla lider durumda.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Lige iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Baskonia'yı 87-80 yenerek ligde bu sezon ilk galibiyetini aldı. Organizasyonun son finalisti Anadolu Efes ise deplasmanda Valencia Basket'i 83-78 mağlup ederek ligde beşinciliğe yükseldi.

Haftayı zirvede bitiren Barcelona, ağırladığı ALBA Berlin'i 103-84 yendi. Son şampiyon CSKA Moskova ise sahasında Khimki'yi 99-86 ile geçerek 3'te 3 yapan bir diğer takım oldu.

- Sonuçlar

CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya): 99-86
Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya): 86-73
Fenerbahçe Beko - Baskonia (İspanya): 87-80
Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 84-69 (Uzatma sonunda)
Bayern Münih (Almanya) - ASVEL (Fransa): 104-63
Panathinaikos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 78-79
Olympiakos (Yunanistan) - Zenit (Rusya): 68-77 (Uzatma sonunda)
Barcelona (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya): 103-84
Valencia (İspanya) - Anadolu Efes: 78-83

THY Avrupa Liginde İspanyollara karşı üstün geldik

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