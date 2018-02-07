THY Avrupa Ligi'nde heyecan 22. hafta maçlarıyla devam edecek!
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 22. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 22. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Anadolu Efes, Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda yarın TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede, İspanya'nın Unicaja Malaga takımına konuk olacak.
Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş ise 9 Şubat Cuma günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçta, Almanya'nın Brose Bamberg takımını ağırlayacak.
- PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Barcelona Lassa (İspanya)
22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)
22.30 Valencia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)
22.45 Unicaja Malaga (İspanya) - Anadolu Efes
9 Şubat Cuma:
20.45 Fenerbahçe Doğuş - Brose Bamberg (Almanya)
21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Khimki (Rusya)
22.45 Real Madrid (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)
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