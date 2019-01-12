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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
12.01.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü

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THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin çift maç haftasında Fenerbahçe Beko, 18. karşılaşmasında 16. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 17 ve 18. hafta maçları tamamlandı.

Fenerbahçe Beko, 17. hafta karşılaşmasında 12 maçlık galibiyet serisini Rusya deplasmanında Khimki'ye uzatmada yenilerek noktaladı. Ülker Sports Arena'da 18. hafta maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i farklı yenen sarı-lacivertliler, 16. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Anadolu Efes ise iyi gidişatını sürdürdü ve çift maç haftasını iki galibiyetle tamamladı. Önce deplasmanda Zalgiris'i farklı geçen lacivert-beyazlılar, sahasında da Khimki'yi yenerek 12. galibiyetine ulaştı ve 4. sıradaki yerini korudu.

Darüşşafaka Tekfen ise haftayı galibiyet alamadan kapattı. Önce sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'ya farklı kaybeden Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda da Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'ye son anlarada yediği basketle kaybetti. Ligin 18. haftasında 16. yenilgisini alan yeşil-siyahlılar, son sıradan kurtulamadı.

Sonuçlar

17. hafta:
Khimki- Fenerbahçe Beko: 84-78 (Uzatmada)
Zalgiris-Anadolu Efes: 58-79
Olympiakos-Baskonia: 91-87
Herbalife Gran Canaria-Real Madrid: 67-75
Darüşşafaka Tekfen-CSKA Moskova: 65-80
Panathinaikos-Bayern Münih: 77-67
Maccabi FOX-Buducnost VOLI: 81-76
AX Armani Exchange Olimpia Milan-Barcelona Lassa: 85-90

18. hafta:
Anadolu Efes-Khimki: 81-72
Fenerbahçe Beko-Zalgiris: 78-61
Real Madrid-Olympiakos: 94-78
CSKA Moskova-Maccabi FOX: 76-93
Buducnost VOLI-Darüşşafaka Tekfen: 75-74
Baskonia-Herbalife Gran Canaria: 83-66
Bayern Münih-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 93-87
Barcelona Lassa-Panathinaikos: 79-68

Puan durumu
Takımlar O G M AS YS AV. Puan
1. Fenerbahçe Beko 18 16 2 1500 1340 160 34
2. Real Madrid 18 15 3 1572 1364 208 33
3. CSKA Moskova 18 13 5 1554 1469 85 31
4. Anadolu Efes 18 12 6 1544 1443 101 30
5. Olympiakos 18 11 7 1446 1394 52 29
6. Barcelona Lassa 18 11 7 1397 1361 36 29
7. Bayern Münih 18 9 9 1444 1468 -24 27
8. Baskonia 18 8 10 1462 1452 10 26
9. AX Armani Exchange Olimpia Milan 18 8 10 1572 1562 10 26
10. Panathinaikos 18 8 10 1395 1416 -21 26
11. Maccabi FOX 18 7 11 1423 1444 -21 25
12. Khimki 18 7 11 1408 1435 -27 25
13. Zalgiris 18 7 11 1388 1419 -31 25
14. Herbalife Gran Canaria 18 6 12 1421 1575 -154 24
15. Buducnost VOLI 18 4 14 1333 1530 -197 22
16. Darüşşafaka Tekfen 18 2 16 1342 1529 -187 20

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