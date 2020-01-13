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Basketbol
AA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 10:52,Son Güncelleme:/

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes yarın AX Armani Exchange Milan'ı ağırlayacak

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THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes yarın AX Armani Exchange Milan'ı ağırlayacak

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.

Sinan Erdem'de oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı son 3 maçı da kazanan Anadolu Efes, 15 galibiyet, 3 yenilgi ile THY Avrupa Ligi'nin ilk sırasında yer alıyor.

İtalyan ekibi ise 10 galibiyet, 8 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 81-76 kazanmıştı.

 

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