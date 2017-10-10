THY Avrupa Ligi'nde 2 Türk temsilcisi

Ligde 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Anadolu Efes, bu sezon Türkiye'yi basketbolun kulüpler bazındaki 1 numaralı kupasında temsil edecek.

Geçen sezon 16 takımın yer aldığı ligde, Türkiye adına Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank ve Darüşşafaka yer almıştı.

Normal sezonu 12. sırada tamamlayan Galatasaray Odeabank dışında geriye kalan 3 ekip ilk 8'de yer alarak çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.

Çeyrek finalde Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe ile karşılaşan Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 5 maç sonunda elenmiş, Darüşşafaka ise İspanya'nın Real Madrid takımına 3-1 mağlup olmuş ve dörtlü finale kalamamıştı.

Son sekizde Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 3-0 geçen Fenerbahçe ise adını final-four'a yazdırmıştı.

TEK ŞAMPİYON FENERBAHÇE

THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan tek Türk takımı Fenerbahçe oldu.

Ligde son 3 sezondur Dörtlü Final oynama başarısı gösteren sarı-lacivertliler, 2014-2015 sezonunda 4. olmuştu.

Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde 2015-2016 sezonunda finalde Rusya'nın CSKA Moskova takımına uzatmalar sonucunda 101-96 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2. sırada kalmıştı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ise Yunanistan'ın Olympiakos ekibini İstanbul'da yapılan finalde 80-64 mağlup ederek mutlu sona ulaşmış ve kupanın sahibi olmuştu.

Bu sezona Doğuş Grubu ile isim sponsorluğu yaparak başlayan sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Doğuş adı altında yine şampiyonluk için mücadele edecek.

ANADOLU EFES 17 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

Anadolu Efes, daha önce iki kez yer aldığı Dörtü Final'e 17 yıl sonra yeniden yükselmek istiyor.

Söz konusu dönemde Efes Pilsen adıyla mücadele eden lacivert-beyazlılar, 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Dörtlü Final oynadı. Lacivert-beyazlılar 2000 yılında Selanik'te düzenlenen organizasyonda finale kalamamasına rağmen 3. oldu. İstanbul temsilcisi bir sonraki sezon ise FIBA'nın düzenlediği Suprolig'de Dörtlü Final'de yer alıp yine üçüncülüğü elde etti.

ANADOLU EFES 28, FENERBAHÇE 16. KEZ

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında Anadolu Efes 28, Fenerbahçe ise 16. kez boy gösterecek.

Lacivert-beyazlı kulüp bu organizasyonda ilk kez 1979-1980 sezonunda o zamanki adıyla FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda mücade etti.

Fenerbahçe ise ilk kez bu kulvarda 1959-1960 sezonunda o zamanki adıyla FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yer almıştı.