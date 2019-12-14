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Basketbol
14.12.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın MVP'si Khimki'den Booker oldu

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THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın MVP'si Khimki'den Booker oldu

Khimki forması giyen ABD'li basketbolcu Devin Booker, THY Avrupa Ligi'nde 13. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Booker, Rusya ekibi Khimki'nin sahasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 104-87 yendiği mücadelede 36 verimlilik puanıyla oynayarak 13. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

ABD'li basketbolcu, karşılaşmada 24 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmalık performans sergiledi.

MVP sıralamasında 33 verimlilik puanıyla Maccabi FOX'tan Scottie Vilbekin ikinci, 31 verimlilik puanıyla Anadolu Efes'ten Krunoslav Simon de üçüncü oldu.

THY Avrupa Liginde 13. haftanın MVPsi Khimkiden Booker oldu

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