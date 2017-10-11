Organizasyonun internet sitesindeki son verilere göre, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında boy gösterecek 16 takım, toplam 107 transfere imza attı.



Kupada yeni sezon öncesi en fazla transferi İsrail ekibi Maccabi FOX yaparken, kadrosunda en az değişikliğe giden takım ise İspanyol temsilcisi Real Madrid oldu.



Geride kalan sezonda THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşarak büyük bir başarı elde eden Fenerbahçe Doğuş, 5 oyuncu transfer etti. Ligde bu sezon mücadele edecek diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ise kadrosuna 8 oyuncu kattı.



Transferin en hızlısı Maccabi FOX

Maccabi FOX, THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon öncesi en fazla transfer yapan takım olarak dikkati çekti. İsrail temsilcisi, 12 oyuncu transferi gerçekleştirdi. Organizasyonda 6 şampiyonluğu bulunan sarı-mavililer, geçen sezon kadrosunda bulunan oyunculardan sadece biriyle devam etme kararı aldı.



Ligde geride kalan sezonu averajla 14. sırada tamamlayan Maccabi FOX, başantrenörlük görevine ise 2010-2012 yıllarında Fenerbahçe Doğuş'u çalıştıran Neven Spahija'yı getirdi.



En az değişiklik Real Madrid'de

Real Madrid, yeni sezon öncesi kadrosunda en az değişiklik yapan takım olarak ön plana çıktı. THY Avrupa Ligi'nde 9 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumundaki eflatun-beyazlılar, 4 yeni oyuncu ile sözleşme imzaladı. İspanyol ekibi, geçen sezon kadrosundan yer alan 11 oyuncuyla ise yola devam etmeyi seçti.



Geçen sezon İstanbul'da oynanan Dörtlü Final'de mücadele eden eflatun-beyazlılar, başantrenör Pablo Laso'yu ise takımın başında tuttu.



- Fenerbahçe Doğuş'tan 5 yeni oyuncu



THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, 5 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, Brad Wanamaker, Jason Thompson, Marko Guduric, Nicolo Melli ve Sinan Güler'i transfer etti.

Fenerbahçe Doğuş'un geçen sezon elde ettiği başarılarda önemli rol oynayan Bogdan Bogdanovic ile Ekpe Udoh'un yanı sıra Pero Antic ve Anthony Bennett ise takımdan ayrıldı.



Anadolu Efes'ten büyük revizyon

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon play-off oynamasına rağmen Dörtlü Final'e kalamayan Anadolu Efes, kadroda büyük değişikliğe gitti.

Velimir Perasovic'in başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 8 oyuncu transferi gerçekleştirirken, 9 basketbolcu ile de yollarını ayırdı.



Anadolu Efes, kadrosuna Edo Muric, Vladimir Stimac, Errick McCollum, Josh Adams, Birkan Batuk, Krunoslav Simon, Brock Motum ve Rick Ledo'yu kattı.



Lacivert-beyazlılarda Cedi Osman, Deshaun Thomas, Tyler Honeycutt, Samet Geyik, Jayson Granger, Thomas Heurtel, Can Maxim Mutaf, Brandon Paul ve Alex Kirk ise takımdan ayrıldı.



7 başantrenör değişikliği oldu

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında bu sezon mücadele edecek 16 takımdan 7'si, başantrenör değişikliğine gitti.



Ax Armani Exchange Olimpia Milan, Baskonia, Kızılyıldız MTS, Barcelona Lassa, Khimki, Maccabi FOX ve Valencia, sezona yeni başantrenörle başlayacak.



Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes, Olympiakos, Panathinaikos Superfoods, Real Madrid, Unicaja Malaga, Zalgiris, Brose Bamberg ve CSKA Moskova ise geçen sezonki başantrenörleriyle yola devam edecek.



107 transfer

THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek 16 takımın bu sezon transfer yaptıkları oyuncu sayısı şöyle:



Fenerbahçe Doğuş: 5

Anadolu Efes: 8

Ax Armani Exchange Olimpia Milan: 9

Baskonia: 7

Brose Bamberg: 6

Kızılyıldız MTS: 8

CSKA Moskova: 5

Barcelona Lassa: 7

Khimki: 7

Maccabi FOX: 12

Olympiakos: 6

Panathinaikos Superfoods: 7

Real Madrid: 4

Unicaja Malaga: 5

Valencia: 5

Zalgiris: 6