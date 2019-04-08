THY Avrupa Ligi Play Off'lar ve Final Four ne zaman oynanacak?
Basketbolun Avrupa'daki bir numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde (Euroleague) Play Off maçları için geri sayım başladı. Normal sezonu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko ve sezonu dördüncü sırada tamamlayan Anadolu Efes'in ülkemizi temsil edeceği THY Avrupa Ligi Play Off maçları, nisan ayında oynanmaya başlanacak. Peki, THY Avrupa Ligi Play Off'ları hangi günlere denk gelecek? İşte, o detaylar
THY Avrupa Ligi Play Off maçları ne zaman sorusu, normal sezon müsabakalarının sona ermesiyle birlikte sporseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Toplam 8 takımın mücadele edeceği THY Avrupa Ligi'nde Play Off'lar, mayıs ayında Final-Four ile devam edecek. İşte, THY Avrupa Ligi'nde Play Off maçları hakkında detaylı bilgiler...
THY AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF'LAR NE ZAMAN OYNANACAK?
16 Nisan ila 1 Mayıs tarih aralığında oynanacak olan THY Avrupa Ligi Play-Off müsabakaları, 5 mücadele üzerinden tamamlanacak. Takımlar arasından 3 galibiyeti tamamlayan Final-Four'a katılmaya hak kazanacak.
Play-Off'larda eşleşecek olan takımlar ise şu şekilde olacak;
Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas
CSKA Moscow-Saski Baskonia SAD
Anadolu Efes-FC Barcelona Lassa
FİNAL FOUR NE ZAMAN OYNANACAK?
Final-Four mücadeleleri 17-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Tek eleminasyonlu maçların yarı finali 17 Mayıs Cuma günü, final müsabakası ise 19 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Final Four'da eşleşmeler şu şekilde olacak;
Final Four A: Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçının kazananı ile Anadolu Efes-FC Barcelona Lassa maçının kazananı karşılaşacak.
Final Four B: CSKA Moscow-Saski Baskonia SAD maçının kazananı ile Real Madrid-Panathinaikos maçının kazananı karşılaşacak.
THY AVRUPA LİGİ'NDE PUAN DURUMU NASIL ŞEKİLLENMİŞTİ?
Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen'in yer aldığı THY Avrupa Ligi Normal Sezon'unda puan tablosu şu şekilde şekillendi;
|1
|Fenerbahçe Beko
|30
|25
|5
|2
|CSKA Moscow
|30
|24
|6
|3
|Real Madrid
|30
|22
|8
|4
|Anadolu Efes
|30
|20
|10
|5
|FC Barcelona Lassa
|30
|18
|12
|6
|Panathinaikos
|30
|16
|14
|7
|Saski Baskonia SAD
|30
|15
|15
|8
|Zalgiris Kaunas
|30
|15
|15
|9
|Olympiakos
|30
|15
|15
|10
|Maccabi FOX Tel Aviv
|30
|14
|16
|11
|Bayern München
|30
|14
|16
|12
|EA7 Olimpia Milano
|30
|14
|16
|13
|BC Khimky
|30
|9
|21
|14
|Gran Canaria
|30
|8
|22
|15
|Buducnost Podgorica
|30
|6
|24
|16
|Darüşşafaka Tekfen
|30
|5
|25
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