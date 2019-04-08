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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.04.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

THY Avrupa Ligi Play Off'lar ve Final Four ne zaman oynanacak?

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THY Avrupa Ligi Play Off'lar ve Final Four ne zaman oynanacak?

Basketbolun Avrupa'daki bir numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde (Euroleague) Play Off maçları için geri sayım başladı. Normal sezonu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko ve sezonu dördüncü sırada tamamlayan Anadolu Efes'in ülkemizi temsil edeceği THY Avrupa Ligi Play Off maçları, nisan ayında oynanmaya başlanacak. Peki, THY Avrupa Ligi Play Off'ları hangi günlere denk gelecek? İşte, o detaylar

THY Avrupa Ligi Play Off maçları ne zaman sorusu, normal sezon müsabakalarının sona ermesiyle birlikte sporseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Toplam 8 takımın mücadele edeceği THY Avrupa Ligi'nde Play Off'lar, mayıs ayında Final-Four ile devam edecek. İşte, THY Avrupa Ligi'nde Play Off maçları hakkında detaylı bilgiler...

THY AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF'LAR NE ZAMAN OYNANACAK?

16 Nisan ila 1 Mayıs tarih aralığında oynanacak olan THY Avrupa Ligi Play-Off müsabakaları, 5 mücadele üzerinden tamamlanacak. Takımlar arasından 3 galibiyeti tamamlayan Final-Four'a katılmaya hak kazanacak.

Play-Off'larda eşleşecek olan takımlar ise şu şekilde olacak;

Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas

CSKA Moscow-Saski Baskonia SAD

Real Madrid-Panathinaikos

Anadolu Efes-FC Barcelona Lassa

FİNAL FOUR NE ZAMAN OYNANACAK?

Final-Four mücadeleleri 17-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Tek eleminasyonlu maçların yarı finali 17 Mayıs Cuma günü, final müsabakası ise 19 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Final Four'da eşleşmeler şu şekilde olacak;

Final Four A: Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçının kazananı ile Anadolu Efes-FC Barcelona Lassa maçının kazananı karşılaşacak.

Final Four B: CSKA Moscow-Saski Baskonia SAD maçının kazananı ile Real Madrid-Panathinaikos maçının kazananı karşılaşacak.

THY AVRUPA LİGİ'NDE PUAN DURUMU NASIL ŞEKİLLENMİŞTİ?

Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen'in yer aldığı THY Avrupa Ligi Normal Sezon'unda puan tablosu şu şekilde şekillendi;

1Fenerbahçe Beko30255
2CSKA Moscow30246
3Real Madrid30228
4Anadolu Efes302010
5FC Barcelona Lassa301812
6Panathinaikos301614
7Saski Baskonia SAD301515
8Zalgiris Kaunas301515
9Olympiakos301515
10Maccabi FOX Tel Aviv301416
11Bayern München301416
12EA7 Olimpia Milano301416
13BC Khimky30921
14Gran Canaria30822
15Buducnost Podgorica30624
16Darüşşafaka Tekfen30525
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