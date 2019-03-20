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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ceyhun KUBURLU
20.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

THY, Arjantin devi River Plate’e sponsor oldu

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THY, Arjantin devi River Plate’e sponsor oldu

THY, işbirliğini genişletmek için görüşmelere devam ediyor.

Türk Hava Yolları, River Plate Kulübü ile forma göğüs sponsorluğu için anlaştı. Maliyeti henüz açıklanmayan bu dev anlaşmanın süresi 3 yıl.

THY, Arjantin devi River Plate’e forma sponsoru oldu. Dünyada birçok spor takımına sponsor olan THY, Latin Amerika pazarındaki payını arttırmak için River Plate ile forma sponsorluğu için anlaştı. Firma, anlaşmanın kapsamını daha da genişletmeye çalışıyor. Önümüzdeki günlerde imzalanacak anlaşmaya göre; THY’nin 3 yıl boyunca forma göğüs ve stat sponsorluğu yapması bekleniyor. 

BOCA’YA KARŞI HAMLE

Anlaşmanın maliyeti ise henüz açıklanmadı. THY hem formada hem de stat içi reklamlarda yer alacak. Ayrıca sosyal medya ve reklam çalışmaları da yürütülecek. River’ın ezeli rakibi Boca Juniors sezon başında Qatar Airways ile 3 yıllık forma göğüs sponsorluğu anlaşmasına imza atmıştı. Kulüp, bu sponsorluk anlaşmasından toplamda 15 milyon doların üzerinde gelir elde edecek.

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THY, Arjantin devi River Plate’e sponsor oldu

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