Thomas Tuchel'den 2 yıllık imza
PSG, Thomas Tuchel'in sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Thomas Tuchel sözleşme yenilenmesinin ardından yaptığı açıklamada 'Sözleşme yenilenmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Bana ve çalışanlarına gösterdikleri güven için başkan ve tüm kulübe teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.
PSG Başkanı Al-Khelaifi ise "Thomas, bu kulübe müthiş bir enerji getirdi. Onun futbola olan tutkusunu, duygusunu herkes biliyor. Teknik direktörlük yetenekleri sorgulanamaz derecede muhteşem. Onun gibi kaliteli bir teknik direktörle uzun süre yola devam edeceğimiz için mutluyum" şeklinde konuştu.
Tuchel yönetimindeki PSG, Ligue 1'de haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan etmişti...
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