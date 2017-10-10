Geride kalan 7 haftada henüz galibiyet alamayan ve 4 puanla 17.sırada yer alan Mızıkacılar’da teknik direktörlük görevine Thomas Schaaf’ın getirileceği öne sürüldü.

Uzun yıllardır Werder Bremen’de çeşitli görevler yapan Schaaf konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ”40 yılı aşkın bu kulüpteyim. Elbette ki Werder Bremen bana çok şey ifade ediyor. Göreve her zaman hazırım” dedi.

Futbolculuk döneminde bir defans oyuncusu olan 56 yaşındaki Alman teknik adam, 1999-2013 yılları arasında Werder Bremen A Takımı’nı çalıştırmıştı. Schaaf, son olarak 2015-2016 sezonunda Hannover 96’da görev yapmıştı.