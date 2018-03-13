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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriThomas Müller: Ciddiyetimizi korumalıyız
Futbol Thomas Müller: Ciddiyetimizi korumalıyız
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Sıradaki Haber:Jupp Heynckes: Takımıyla nefes alan bir taraftar göreceğiz

Futbol
13.03.2018 - 21:02, Son Güncelleme:

Thomas Müller: Ciddiyetimizi korumalıyız

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Thomas Müller: Ciddiyetimizi korumalıyız

Bayern Münih’in yıldız ismi Thomas Müller, Beşiktaş maçı öncesinde konuştu. İlk maçtaki ciddiyeti korumaları gerektiğini söyleyen Müller, İstanbul’un da çok güvenli bir şehir olduğunu ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih’te Thomas Müller soruları yanıtladı. Heynckes’in performansın artmasını istemesiyle ilgili konuşan Thomas Müller, “Neyi kastettiğini çok iyi biliyorum. Performans artışını, daha büyük bir meydan okumayla karşı karşıya kaldığımız zaman test edebiliriz. Bizi çok zorlayan rakiplerle oynadığımız zaman herhangi bir hata yapma lüksümüz olmayacak. Ofansif anlamda hır fırsattan yararlanma ve defansif anlamda hata yapma şansımız olmayacak. O rakipler de hata affetmeyecek rakipler olabilir. Geçen haftalarda sık sık cezalandırılmadığımızı görüyoruz. Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak istiyorsak herhangi bir hataya yer veremememiz gerekiyor. Teknik direktörümüzün bir zafiyetten bahsettiğini düşünmüyorum, rakiplerin güçleriyle ilgili konuştuğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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“Stadın namını biliyoruz”

Beşiktaş maçının kendileri adına özel bir maç olacağını söyleyen Müller, “Stadın ne kadar büyük bir namının olduğunu biliyoruz ve bu atmosferi heyecanla bekliyoruz. İyi bir maç ortaya koymak istiyoruz. Sonrasında milli maçlar var. Brezilya’yla oynayacağız. 2014’teki gibi farklı bir sonuç çıkacağını sanmıyorum ama anılarımız canlanıyor. Dünya Kupası için iştahımızı kabartmak istiyoruz” dedi. Maça gazetecilerin hazırlandığı gibi hazırlandıklarını söyleyen Müller, “Siz bilgi toplayıp, istatistik değerlendiriyorsunuz. Biz de buna göre maça hazırlanıyoruz. Maçı 0-0 başlıyor gibi değerlendiriyoruz. Bizim için çok önemli olan, maçın başlama vuruşuyla birlikte, rakibin inancının doğmasına sebep verecek hatalar yapmak istemiyoruz. İlk maçtaki performansımızı ortaya koymak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“İstanbul’da kendimi çok güvende hissediyorum”

Alman bir gazetecinin sorduğu, “İstanbul çok güzel bir şehir ve eskiden çok fazla Alman turist geliyordu. Siyasi nedenlerden dolayı artık fazla Alman turist gelmiyor. İstanbul’u güvenli buluyor musun?” sorusunu yanıtlayan Müller, “İstanbul’da kendimi çok güvenli hissediyorum. Burada yürekten karşılandık. Taraftar da karşıladı bizi. Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi bizimle fotoğraf çektirmek istediler. Olumlu duygular yaşıyoruz. Otelden boğazı izleyebiliyoruz. Ancak unutmamalıyız ki, buraya çalışmaya geldik” diyerek sözlerini tamamladı.

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