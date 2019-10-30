Thomas Müller Bayern Münih'i ipten aldı
Bayern Münih, Almanya Federasyon Kupası 2. Tur maçında 2. lig ekibi Vfl Bochum'u zor da olsa 2-1 mağlup etti.
Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maçta ev sahibi takım 36. dakikada Alphonso Davies kendi kalesine attığı golle maçta 1-0 öne geçti.
Bayern zayıf rakibi karşısında beraberlik golünü 83. dakikada Serge Gnabry ile buldu. 89. dakikada Thomas Müller sahneye çıktı ve attığı golle takımını kupada bir üst tura taşıdı.
Bochum'da Bella-Kotchap, 88. dakikada kırmızı kart gördü.
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