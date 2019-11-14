Thierry Henry Montreal Impact'te
Montreal Impact teknik direktörlük görevi için Thierry Henry ile anlaştıklarını açıkladı.
Fransızların efsane ismi Thierry Henry MLS Ligi takımlarından Montreal Impact ile anlaştı.
Kanada ekibinden yapılan açıklamada 42 yaşındaki teknik adamla 2 yıllığına anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Son olarak Fransız ekibi Monaco'yu çalıştıran Henry'nin 20 maçlık periyotta alınan kötü sonuçların ardından görevine son verilmişti. Fransız efsane Şubat ayından bu yana takım çalıştırmıyordu.
Futbolculuk kariyerinde New York Red Bulls forması giyen Henry, yeni takımıyla anlaşmasının ardından, "MLS'e geri dönmek ve bu kulübün başına geçmek benim için büyük bir onur..." ifadelerini kullandı.
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