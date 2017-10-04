Thibaut Courtois’nın çene takıntısı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’nin kalecisi Thibaut Courtois’nın, Milli Takım maçlarında yaptığı ilginç ritüeli dikkat çekti.
Belçika Milli Takımı’nın önemli oyuncularından olan 25 yaşındaki futbolcu, maçlardan önce milli marşın okunduğu sırada kameralar kendisini gösterdiğinde çenesine dokunuyor.
Dört farklı maçta da aynı hareketi yaptığı fark edilen başarılı kalecinin bu ritüeli kimin için yaptığı ya da neden yaptığı henüz belirsizliğini koruyor.
Ancak görünüşe göre futbolseverler, Belçika’nın Dünya Kupası Elemeleri’nde oynayacağı Bosna Hersek ve Güney Kıbrıs maçlarında da aynı görüntüyle karşılaşacak.