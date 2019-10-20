Thibaut Courtois: ''İstanbul'da buna mecburuz''
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, Galatasaray maçı için konuştu.
Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Real Madrid'de Thibaut Courtois açıklamalarda bulundu.
Belçikalı kaleci, Mallorca mağlubiyetinin ardından Galatasaray'ı mutlaka yenmeleri gerektiğini söyledi.
''SONUNA KADAR SAVAŞIRIZ''
Thibaut Courtois, ''Mallorca maçını kaybettik ama önümüzde kazanmamız gereken bir Galatasaray maçı var. Orada kazanmaya mecburuz. İstanbul'a gidene kadar en iyi durumumuza gelmemiz lazım. Bu takım sonuna kadar savaşır. Mallorca'yı da yenebilirdik, şans yoktu.'' sözlerini kullandı.
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