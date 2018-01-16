Theofanis Gekas'tan çok özel açıklamalar! Arda Turan, Cenk Tosun, Türk futbolu...

FUTBOL ve gol benim yaşam felsefem diyerek söze başladı Theofanis Gekas. Yılbaşı tatili için geldiği İstanbul'da eski dostları ile nostalji yaparken Beylerbeyi'nde Tike'de Spor Arena'ya konuştu:

- Yaş 37 futbol içindeki tüm hedeflerimi başardım. 37 yıllık yaşamımda 20 kadar takımda top koşturdum. 1998 yılında profesyonel imza attığımda hedefim Avrupanın en büyük golcüsü olmaktı. Bunu başardım. ve Bundes Liga'da gol kralı oldum. Dünyanın sayılı teknik adamlarından bilgi ve birikimim var. Her gittiğim takımda ayrı teknik adamın ayrı özelliklerini kaptım. Artık futbol yaşamıma bilimsel olarak Alman ekolü ile devam etmek istiyorum" dedi ve başladı konuşmaya:

- Türkiye ve Yunan futbolcularının kafa yapısı aynı. Yetenek müthiş. Önemli olan bu yeteneği kullanmık. Yunanistan'da fazla para yok.

- Arap yarımadasından ve bazı ülkelerden astronomik teklifler gelmesine rağmen Türkiye'yi kabul ettim. Çünkü ülkeme bir adım. Eşim ve çocuklarımda çok sevdiler. İkizlerim Yunanca biliyorlar, Türkçe öğrendiler. Türkiye'yi çok seviyorum.

- Otto Rehagel, Fernando Santos, Jurgen kohler gibi teknik adamlar rehberim oldular. Onların katkıları çoktur.

Hala bilgi alış verişi yaparım. Almanya'da alt yapıyı tarıyorum. Almanya'da alt yapılardaki gelecek yetenekler konusunda takipteyim. Teknik direktörlük konusunda çok iyi ekibim var. Alman kondisyoner ve istatistik uzmanlar var.

- Yunanistan ve Türk milli takımının eski efsaneleri ve yenileri ile karma maç organize etmek istedim. Takvimler uymadı.

- Eski hocalarım Fenerbahçeli Lefter ve Kasapoğlu, Beşiktaşlı Niko'yu bize anlattılar. Onlar unutulmaz efsaneler.

- Türkiye'de oynadığım süre içersinde en çok gol Fenerbahçe'ye attım. Hiç birinde de sevinmedim. Çünkü takımın golcüsü isen rakip kim diye bakmayacaksın atacaksın. Forvetin görevi gol atmak, niye sevineyim. Atamayınca ağlayayım mı!

- Teknik Direktörlügümü yapan Mesut Bakkal hocam büyük maçlarda çok heyecanlanır ve bizleri hırslandırırdı. Ben kendisine sakin olmasını ve gol atacağımı söylerdim. Sözümü tutardım. Maçlardan önce sakin olmak gerek

- Türk futbolcusu çok yetenekli fakat zihniyeti değiştirmeli. Türkiye'de çok rahatlar. Avrupa'ya gidenler bunun farkına varıyorlar. Almanya'daki disiplin Türkiye'ye yerleşse iddia ediyorum Türk gençleri Brezilyalı meslektaşlarını geçer.

- Arda Turan en iyisini yaptı. Çünkü ftubolcu oynamak ister. Kulübede yada kadro dışı insanın performansını düşürür. Dünyanın her takımında top koşturabilecek nitelikte olan Arda oynayabileceği takıma geldi.

- Cenk Tosun ile aynı takımda Bochum'da oynadım. O zaman hedef koymuştu. Zaten Alman takımlarında oynayanların hepsinin hedefi var. Hedefsiz oyuncuyer almaz. Avrupa'da gelebilecek en üst seviye takım Beşiktaş'a geldi ve hedefine ulaştı. İngiltere liginde Everton'da başarılı olacaktır. Çalışmayı çok seviyor.Kazanır. Türkiye Milli Takımının en iyi golcülerinden biri. Everton'da başarılı olacaktır.

- Negredo müthiş golcü. Beşiktaşlılar rahat olsunlar. Cenk Tosun ayrı bir değer ama Negredo çok tehlikeli, hava toplarında ve ceza alanı içindeki vuruşlarında müthiş.

- Yabancı sayısı fazla. Kademe kademe kısıtlamak gerek. Milli takım için önemli.

- Futbolda güvensiz ortam olmamalı. Teknik adamlar birbirleriyle değil sistemle yarışmalı. Teknik adamlar teknolojiyi çok iyi takıp etmeli.

- Bazı teknik direktörler çok egolu. Futbol düşünce gerektirir. Futbolcunun psikolojisini bilmek gerek.

- Futbol için gelişmesi yüksek en başarılı ülke Türkiye. Alman arkadaşlarımla sohbet ederken iyiki Türklerin sistemi yok. Yetenek anlamında sorun yok. Ama sistemsizlikleri var" yorumunu yapıyorlar. Bunun tamamlamak zor değil. Almanlarda yetenek yok ama sistemleriyle yetenek çıkartıyorlar. Teknik direktörlük yaptığımda bunu başaracağıma inanıyorum.

- Dünyada bir çok oyuncu teknik adam için tranfser yaparlar. Benim olduğum yerde bir çok yetenek ve başarılı insanlar izlenir. Türkiye'de hedefim Karabükspor gibi hedeflere koşacak takımları çalıştırmak. Çünkü büyük takımları çalıştırmak çok kolay. Önemli olan imkansızlıklar içinde savaşan oyuncularla birlikte zaferler kazanmak. Bu en büyük alın teridir.

- Türkiye- Yunanistan halkı bir bütündür. herşeyimiz bir. Siyaset bizi ilgilendirmez ama tarih boyunca iç içe yaşamışız. Yaşamayada devam edeceğiz. Geçen hafta Kos'ta idim kendimi İzmir'de zannettim. Türkiye'den çok sayıda turist geliyor.

- Türkiye'de işlerinde uzmanlaşmış teknik adamlar var. Şenol Güneş önümüzdeki yıllarda Avrupa takımlarına giderse şaşırmayın. Fatih Terim, Samet Aybaba, Rıza Çalımbay gibi isimler başarılı . Abdullah Avcı'ya ayrıca parantez açmak gerek. Müthiş oyun okuyor. Okan Buruk, Akhisar'da başarılı, Erol Bulut her geçen gün üstüne koyuyor. Malatyaspor'a heyecan getirdi. Erol Bulut'da benim gibi Alman ekolünden geliyor.

İŞTE ÖNEMLİ SORULAR:

1-) Türkiye'de oynayan ilk Yunan futbolcu olmak gibi bir özelliğin var. Senden önce Türkiye'de bir Yunan'ın oynamayışı seni hiç endişelendirmedi mi?



- Türk halkını bizlere yakın gördüğüm için çok endişelenmedim ve Türk halkı bana çok sevgi gösterdi beni sevdi hiç bir endişem de olmadı. Çünkü biz insanız ve aynı kültürlere sahibiz. Yemek, müzik ve aile saygısı vs.

2-) Bir futbolcu olarak Panathinaikos-Olympiakos rekabetini Panathinaikos formasıyla yaşadın. Bu rekabeti Fenerbahçe-Galatasaray rekabetiyle karşılaştırır mısın?

- Türkiye'deki taraftarlar takımlarına daha bağlı ve hırslı. Yunanistan'da kavga etmek için rekabet yapıyorlar. Yunanistan ile Türkiye'deki taraftarlar hemen hemen aynı düşüncede. Herşey takımları ve armaları için



3-) Cenk Tosun, Everton'da oynayabilir mi? Onun için 25-30 milyon Euro'luk rakamlar dolaşıyor. Bu rakam normal mi?

- Cenk Tosun ile Frankfurt'ta beraber oynadık. İyi futbolcu, Avrupalı futbolcu mantelitesine sahip. Cenk'e ödenen para Avrupa için çok normal. Bence en az 50 milyon euro eder. Beşiktaş yönetimini kutlamak gerek çok güzel iş yaptı



4-) Futbolda eskisi kadar santrfor yetişmediği görüşüne katılıyor musun? Mesela son Avrupa Şampiyonası'nda Almanya kadrosunda sadece Gomez vardı. İtalya, Brezilya asıllı bir futbolcuyu santrfor yaptı.

Avrupada baktığımız zaman iyi forvetler var fakat bu biraz sistemle alakalı eski santraforlar ile şimdiki santraforlardan beklentiler farklı olduğu için santrafor profili dünyada değişiyor



5-) Kariyerinle ilgili özeleştiri yapar mısın? "Ben daha büyük takımlarda oynamalıydım" diyor musun?

- Üst düzey 20 yıl profesyonel Avrupa’nın önde gelen takımlarında oynadım.Almanya’da ve Yunanistan’da gol kralı oldum 78 kez milli takımda oynadım.dünya kupası Avrupa şampiyonalarında ve Konfederasyon kupalarında milli takımlar da toplam 24 golüm var. Bugüne kadar geldiğim noktayı hak ettiğimi düşünüyorum ve bundan dolayı mutluyum ve şükrediyorum



6-) Futboldan sonra teknik direktörlük kariyerine başladın. Bu konuda golcülüğün kadar iddialı mısın?

Dünyanın değişik ülkelerinde futbol oynadığım için bugüne kadar bir çok teknik adamdan futbolcu olarak her çalıştığım antrenörlerden tecrübe ve bilgi kazandım. Almanya'da, İspanya, İngiltere’de aldığım antrenör eğitimlerini tamamladım ve çalışacağım kulüplerde en modern teknolojiler ile son sistem bilgileri çalıştığım takımlara entegre etmeyi planlıyorum.



7-) Mourinho, Guardiola, Ancelotti, Sacchi, Bielsa. Teknik direktörlük felsefen bu efsanelerden hangisine yakın?



Bu teknik adamlar dünyaca ünlü antrenörler hepsinin futbol felsefeleri hakkında bilgi sahibiyim hepsinden aldığım farklı bilgiler var bunları kullanacağım ama ağırlıklı olarak Guardiola yu biraz daha önde tutuyorum

8-) Türkiye'den nasıl bir teklif bekliyorsun? Süper Lig mi, 1. Lig mi?

Ben futbolculuk dönemimde de normal yaşantımda da hayat felsefemi hep üst seviyede tuttum antrenörlük hayatımda da bu hep böyle devam edecek süper lig de görüştüğüm bir kaç takım oldu. Tehlikeyi severim. Zoru severim. Zor takımları çalıştırıp başarıya nasıl koşulacağını göstermek istiyorum. Dünyada küçük de büyük de takım olsa futbol oynayacak. Futbol oynayan ve alkışlanan takımı çalıştırmak istiyorum. Mesela Karabükspor. Tam benim felsefemi taşıyan kulüp. Emekçilerin takımının gücünü ortaya koymak istiyorum.



9-) Santrfor olarak dünyada hangi futbolcuları beğeniyorsun?

Van Basten



10-) Futbolculuk yıllarında teknik direktörün olan Michael Skibbe, şimdi Yunanistan Milli Takımı'nda... Sence başarılı olabilir mi?



- Alman disliplini ve sistemini Yunanistan’da uygulayabilir ise başarılı olabilir Rehagel gibi. Ama işi kolay değil.

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