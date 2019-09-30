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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
30.09.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

The Walking Dead karakterleri PUBG MOBILE’a geliyor!

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The Walking Dead karakterleri PUBG MOBILE’a geliyor!

Dünyanın en popüler mobil oyunu PUBG MOBILE ile en popüler zombi dizisi The Walking Dead dünyası iç içe geçiyor. Dizinin sevilen karakterleri PUBG MOBILE’a ekleniyor.

Tencent Games, Türkiye’de de çok popüler olan AMC’nin The Walking Dead dizisi ile PUBG MOBILE arasında yapılacak yeni iş birliğinin detaylarını duyurdu. 1 Ekim itibariyle başlayacak ve 2020’nin ilk aylarına kadar sürecek özel etkinlikte oyuncular, dizinin en bilinen kahramanları ya da kötü karakterlerine bürünerek savaş alanını düşmanlarına dar edebilecekler.

Sınırlı sayıda sunulacak oyun içi itemlar arasında yeni karakter görünümleri, silahlar ve bir de araç bulunuyor:

Daryl Dixon görünümü

Rick Grimes görünümü

Negan görünümü

Michonne görünümü

Daryl’in Motosikleti

Michonne’un Katanası

Negan’ın sopası ‘Lucille’

Bu yeni görünümlerin yanı sıra iş birliği kapsamında özel etkinlikler de gerçekleştirilecek. The Walking Dead Keşif Oyunu’nda görevleri tamamlayıp ekipmanları toplayarak puan kazanan oyuncular kalıcı Daryl Dixon Motosikleti gibi muhteşem ödüller kazanma fırsatına sahip olacak.

30 Eylül Pazartesi itibariyle ise oyun içi The Walking Dead Çekilişi gerçekleştirilecek. PUBG MOBILE’a girip oyun içi görevlere katılan Türkiye’den oyuncular telefon ve UC kazanma şansı yakalayacak. Ayrıca yeni etkinlikler ve karakterler de yolda, önümüzdeki dönemde oyuna eklenmeye devam edecek.

400 milyonun üzerinde indirme ve 50 milyon günlük oyuncu sayısıyla PUBG MOBILE, dünya çapında en çok oynanan mobil oyunlar arasında lider kalmaya devam ediyor. Onuncu sezonunun başlamasına az bir süre kalan The Walking Dead ise eleştirmenlerden yüksek notlar almaya devam ediyor.

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