TFFHGD Başkanı açıkladı! Suat Arslanboğa hakemliğe devam edebilir...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFFHGD Başkanı açıkladı! Suat Arslanboğa hakemliğe devam edebilir...
GeriFutbol TFFHGD Başkanı açıkladı! Suat Arslanboğa hakemliğe devam edebilir...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
04.10.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

TFFHGD Başkanı açıkladı! Suat Arslanboğa hakemliğe devam edebilir...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFFHGD Başkanı açıkladı! Suat Arslanboğa hakemliğe devam edebilir...

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, Merkez Hakem Kurulu tarafından sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, Suat Arslanboğa'nın hakemliğe devam edebileceğini söyleyerek maç yönettiğinde, yönettiği maçın ücretini alabileceğini belirtti.

"Suat Arslanboğa maç yönettiğinde yönettiğin maçın ücretini alacak"
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa'nın, yönettiği maç başına ücret alacağını söyleyerek, "Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulumuzun pazartesi günü hakemimiz Suat Arslanboğa ile bir tasarrufu oldu. Hakemlik sözleşmesinin feshedildiği ile ilgili bir açıklaması oldu. Bu haber değişik şekillerde yorumlanmaya başlandı. Merkez Hakem Kurulumuzun bu yılki tasarrufunda performansa dayalı bir sistem var. Performansı iyi olan hakemler devam edecek. Performansı düşük olan hakemler de dinlendirilecek. Eğer iyi performans gösterip maça çıkıyorsa kötü performans gösteren hakemler de dinlendirilecek. Fakat bunun üstüne Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesini feshederek hakemliğe devam etmesini sağlıyor. Suat Arslanboğa hakemliğe devam edecek. Sözleşmeli hakem olabilecek. Maç yönettiğinde yönettiği maçın ücretini alabilecek. Bu süreç devam edecektir" diye konuştu.

Ryan Babele milli takım morali
Ryan Babel'e milli takım morali

"Hakemlerin performansının iyi olması gerek"
Hakemlerin performanslarının iyi olması gerektiğini ifade eden Abdurrahman Arıcı, "Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı olarak geçmişteki genel başkanlarla bunu konuştum. Hakemlik sözleşmesi yapıyorsunuz. Hakemlik yaptığı için belirli bir ücret veriyorsunuz. Her ay veriyorsunuz. Daha sonra bu arkadaşlara maç yönettiriyorsunuz. Bana göre yanlış. Devlet memurluğu yaptığımız için bu yanlışlığın içerisinde. Her zaman bunu savundum. Ama bu olayın daha değişik boyutu. Merkez Hakem Kurulu'nun yapmış olduğu bu tasarrufu sonuna kadar destekliyorum. Hakemlerimizin performansının iyi olması gerek. Hataya göre değerlendirilirse o hatayı ben değerlendirmeyeceğim Merkez Hakem Kurulu'nun değerleri hakemleri değerlendirerek bunu ortaya koyarak sunacaktır. İnşallah hakemlerimiz iyi maçlar yöneterek sözleşmelerini devam ettirirler. Suat Aslanboağa'ya da geçmiş olsun diyorum" dedi.

TFFHGD Başkanı açıkladı Suat Arslanboğa hakemliğe devam edebilir...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (04.10.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ayakkabısı ile gündeme oturdu! ABD'li sporcu...
Serdar Aziz: "Ayrılmıyorum, 3 yıl daha Fenerbahçe'deyim"
Real Madrid'de Marcelo şoku yaşanıyor!
Efeler Ligi’ne isim sponsoru belli oldu