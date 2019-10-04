TFFHGD Başkanı açıkladı! Suat Arslanboğa hakemliğe devam edebilir...

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, Suat Arslanboğa'nın hakemliğe devam edebileceğini söyleyerek maç yönettiğinde, yönettiği maçın ücretini alabileceğini belirtti.



"Suat Arslanboğa maç yönettiğinde yönettiğin maçın ücretini alacak"

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa'nın, yönettiği maç başına ücret alacağını söyleyerek, "Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulumuzun pazartesi günü hakemimiz Suat Arslanboğa ile bir tasarrufu oldu. Hakemlik sözleşmesinin feshedildiği ile ilgili bir açıklaması oldu. Bu haber değişik şekillerde yorumlanmaya başlandı. Merkez Hakem Kurulumuzun bu yılki tasarrufunda performansa dayalı bir sistem var. Performansı iyi olan hakemler devam edecek. Performansı düşük olan hakemler de dinlendirilecek. Eğer iyi performans gösterip maça çıkıyorsa kötü performans gösteren hakemler de dinlendirilecek. Fakat bunun üstüne Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesini feshederek hakemliğe devam etmesini sağlıyor. Suat Arslanboğa hakemliğe devam edecek. Sözleşmeli hakem olabilecek. Maç yönettiğinde yönettiği maçın ücretini alabilecek. Bu süreç devam edecektir" diye konuştu.

"Hakemlerin performansının iyi olması gerek"

Hakemlerin performanslarının iyi olması gerektiğini ifade eden Abdurrahman Arıcı, "Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı olarak geçmişteki genel başkanlarla bunu konuştum. Hakemlik sözleşmesi yapıyorsunuz. Hakemlik yaptığı için belirli bir ücret veriyorsunuz. Her ay veriyorsunuz. Daha sonra bu arkadaşlara maç yönettiriyorsunuz. Bana göre yanlış. Devlet memurluğu yaptığımız için bu yanlışlığın içerisinde. Her zaman bunu savundum. Ama bu olayın daha değişik boyutu. Merkez Hakem Kurulu'nun yapmış olduğu bu tasarrufu sonuna kadar destekliyorum. Hakemlerimizin performansının iyi olması gerek. Hataya göre değerlendirilirse o hatayı ben değerlendirmeyeceğim Merkez Hakem Kurulu'nun değerleri hakemleri değerlendirerek bunu ortaya koyarak sunacaktır. İnşallah hakemlerimiz iyi maçlar yöneterek sözleşmelerini devam ettirirler. Suat Aslanboağa'ya da geçmiş olsun diyorum" dedi.

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