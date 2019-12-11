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Futbol
İHA
11.12.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

TFF'den Yeni Malatyaspor'a milli maç sözü

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TFF'den Yeni Malatyaspor'a milli maç sözü

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in Malatya'da milli maç oynanması konusunda söz verdiğini söyledi.

Gevrek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yakın zamanda Malatya'da milli maç oynanacağını söyledi. Malatya Stadyumu'ndaki bazı eksiklikleri tamamlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Gevrek, "Malatya Stadyumu için bazı çalışmalar yaptık ve önemli eksikliklerini giderdik. Bazı tespit ettiğimiz eksiklerimiz var. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Eksikleri giderdikten sonra inşallah stadımız daha güzel hale gelecek. Taraftarımız da daha sorunsuz maç izleyecek" dedi.

"Milli maç müjdesini şimdiden verelim"

Gevrek, TFF Başkanı Özdemir ile görüştüklerini ve milli maç sözü aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"TFF Başkanımız Nihat Özdemir ile görüştük ve Malatya'da milli maç oynanması konusunda bize söz verdi. İnşallah en kısa zamanda Malatyamız A Milli Takımımızın bir müsabakasına ev sahipliği yapacak. Bunun müjdesini şimdiden verelim. Bu anlamda TFF başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Malatya'nın en iyi şekilde ev sahipliği yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

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